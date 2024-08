La stella del Parma nel mirino: il Milan lo vuole per il 2025

La stella del Parma è finita nel mirino del Milan che lo vuole per il 2025: si tratta di una trattativa futuribile, ecco tutti i dettagli

Il mercato del Milan, almeno quello in entrata sembra essere finito per questa sessione. Ne ha parlato a più riprese anche l’allenatore Paulo Fonseca, asserendo come difficilmente arriveranno altri giocatori. Certo l’ambizione del tecnico, così come quella di ogni tifoso, è che possa succedere qualsiasi cosa con le trattative ancora aperte e dunque che un colpo last minute possa sempre arrivare. Fonseca ha ammesso di nutrire in cuor suo questa speranza, ma al di là di quelle che potrebbero essere i propri desideri, la realtà dice che difficilmente ci sarà un nuovo innesto.

Ecco perché i dirigenti stanno già guardando al 2025. Magari al mercato di gennaio oppure direttamente nella prossima stagione, si vedrà. Ma una società lungimirante inizia a progettare il futuro ed è quello che stanno facendo Ibrahimovic, Moncada e Furlani. Nel mirino del club rossonero sarebbe finito un big del Parma.

Milan, arriva il big del Parma l’anno prossimo? La situazione

Ironia della sorte, il calciatore è stato affrontato proprio nel match che ha visto protagonisti Parma e Milan, con i rossoneri che hanno potuto visionarlo da vicino e magari iniziare anche un sondaggio interlocutorio con i crociati e con lo stesso giocatore.

Dennis Man è una delle stelle della squadra emiliana, arrivato nel 2021 quando i crociati erano ancora in Serie A. Da allora ha vissuto tutta la discesa in B con i tre anni trascorsi in cadetteria, dove il giocatore si è messo in luce come uno dei migliori della seconda serie italiana. L’anno scorso la sua miglior annata con 11 reti e 32 presenze, tra i trascinatori verso la promozione. Al ritorno in serie A, pronti via e ha realizzato un gol pazzesco contro la Fiorentina. Insomma la salvezza del Parma passa dalle sue giocate.

Non solo club, l’attaccante classe ’98 è anche una delle stelle della Romania, dove ha disputato da protagonista l’Europeo in Germania. A 26 anni ha la maturità calcistica necessaria per rivelarsi uno dei migliori del campionato e dell’intera Serie A. Se dovesse fare una grande stagione è anche normale che il suo nome finisca in orbita delle big.

Il Milan vuole anticipare la concorrenza, cercando di avere una corsia preferenziale sin da oggi. Il contratto con il Parma rinnovato di recente fino al 2027, rende necessaria una trattativa con i ducali che di sicuro non lo svenderanno. La dirigenza rossonera ha dalla sua parte il tempo, fino al prossimo anno ci sarà modo per mettere su la trattativa.