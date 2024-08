Milan, idea a sorpresa: un’altra cessione in Serie A

Idea a sorpresa che può portare alla cessione in Serie A da parte di un giocatore del Milan: ecco tutti i dettagli

Il Milan sta lavorando con attenzione in questi ultimi giorni di mercato per piazzare i suoi esuberi. Il calciomercato in Arabia Saudita chiuderà il prossimo 6 ottobre, una deadline che farà molto comodo al club rossonero. Già, perché se non riuscirà a piazzare dei giocatori entro venerdì, potrà comunque sperare di ricevere ricche offerte e procedere con delle cessioni che fanno bene al bilancio.

Come quella di Ismael Bennacer, che ha una clausola da 50 milioni di euro. Una cifra altissima, che in Europa nessuno può sborsare e quindi si attendono che gli interessamenti si tramutino in offerte ufficiali. Ma non solo il centrocampista algerino, il Milan potrebbe salutare anche Luka Jovic se arrivasse effettivamente un’offerta.

E poi c’è Yacine Adli, che non rientra nei piani di Paulo Fonseca, che lo ha lasciato fuori dai convocati per le partite contro Torino e Parma. Per il modo di giocare del tecnico portoghese, il giocatore non è adatto e il Milan lo ha messo in vendita. Non ci sono offerte ufficiali, ma soltanto degli interessamenti. C’è però da registrare il fatto che possa finire in un altro club della Serie A.

Milan, la Fiorentina punta Adli

La Fiorentina necessita di rinforzare il centrocampo e ha messo nel mirino Yacine Adli, che tra l’altro è finito nel mirino anche dell’Olympique Marsiglia. La volontà del Milan sarebbe quella di cedere il centrocampista a titolo definitivo e il club viola ha ampie disponibilità economiche dopo la cessione di Nico Gonzalez alla Juventus.

L’idea del Milan è quella di cedere Adli per una cifra compresa tra i 12 e i 15 milioni di euro. La quadra potrebbe trovarsi con un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Commisso vuole accontentare Palladino dopo le lamentele sul mercato dopo il 3-3 contro il Puskas Academy in Conference League.

Palladino, infatti, ha richiesto rinforzi in tutti i reparti per alzare il livello della rosa, al netto delle cose buone che si sono viste. La Fiorentina ha bisogno di un centrocampista, soprattutto se dovesse superare il playoff di Conference e avere un impegno in più durante la settimana. Le parti potrebbero aggiornarsi nelle prossime ore, il Milan è in attesa di una proposta che, dopotutto, difficilmente verrà rifiutata vista la necessità di vendere per una questione di liste.