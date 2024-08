Milan, un altro colpo per l’U23: arriva dal Salisburgo

Il Milan ha trovato un nuovo colpo per la formazione Under 23 Milan Futuro: arriverebbe dal Salisburgo, ecco di chi si tratta

Il Milan sta completando la rosa di Paulo Fonseca e in quest’ultima settimana farà di tutto per cedere gli esuberi rimasti. Su tutti, Yacine Adli che non è stato convocato nemmeno per la partita contro il Parma. Poi c’è Ismael Bennacer, che vedrà ridotto il suo minutaggio visto l’arrivo di Youssouf Fofana, giocatore praticamente adorato da Paulo Fonseca.

Ma c’è di più, perché si parla anche di acquistare un altro centravanti da affiancare a Jovic e Morata. Questo perché il serbo non offre le giuste garanzie tecniche per sostituire l’ex Atletico Madrid, tra l’altro ai box per un infortunio muscolare per qualche settimana. Si parla di Tammy Abraham, che la Roma vorrebbe anche cedere, ma dovrebbe aprire al prestito con diritto di riscatto.

Il Milan, però, valuta anche l’acquisto dei giovani. E’ una priorità di Furlani e Moncada, diventata ancor più necessaria dopo l’istituzione della formazione Under 23, Milan Futuro. Nelle ultime settimane si è parlato dell’arrivo di Silvano Vos, centrocampista classe 2005 dell’Ajax dalle enormi qualità. Addirittura, in patria è stato paragonato a Clarence Seedorf per la qualità dei suoi passaggi.

Milan Futuro, anche Nicolò Turco è un’opzione forte

Non è finita qui, perché il Milan Futuro potrebbe essere arricchito di un altro giovane di belle speranze. Si tratta di Nicolò Turco, centravanti di proprietà del Salisburgo e attualmente in prestito al Liefering. Classe 2004, è uno dei migliori prospetti usciti dal settore giovanile della Juventus, che lo prese dal Genoa nel 2018. Molto duttile, oltre al ruolo di centravanti è capace anche di giocare sull’esterno e di agire da seconda punta.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto, esperto di mercato di Relevo, il Milan sta lavorando all’acquisto di Nicolò Turco e tra le parti c’è fiducia per arrivare alla conclusione dell’affare. E’ un profilo che piace molto per il Milan Futuro, così come Silvano Vos. Il centrocampista dell’Ajax è un altro giocatore ritenuto interessante, ma sarà chiuso soltanto a certe condizioni poste dal club rossonero.

Con Vos, il Milan insisterà nei prossimi giorni con l’Ajax per trovare un accordo. Domani è previsto un nuovo incontro, mentre il giocatore ha già dato il suo sì. Anche Turco sarebbe felice di vestire la maglia rossonera, arricchendo un organico, quello di Bonera, già competitivo e ricco di prospetti interessanti.