Nuovo portiere nel 2025, il Milan ha scelto il post Maignan

Nuovo portiere in arrivo nel 2025 al Milan: il club rossonero ha scelto il post Mike Maignan. Ecco chi può arrivare l’anno prossimo

“Il mercato del Milan è chiuso, certo la speranza è che arrivi un ulteriore regalo da parte della dirigenza fin quando è aperto, ma quello che dovevamo prendere è stato preso”, queste in sintesi le parole sul mercato di Paulo Fonseca, tecnico del Milan, in conferenza alla vigilia della gara di Parma. Con queste premesse, dunque, è anche normale guardare già al futuro, per non farsi trovare impreparati nelle prossime sessioni.

Il capitolo portieri merita un approfondimento a parte. Attualmente, infatti, in rosa c’è Mike Maignan, il titolarissimo della porta rossonera. Dietro di lui ecco Marco Sportiello, ad oggi infortunato, resterà ai box per un periodo medio-lungo. Singolare la scelta del portoghese di affidarsi ai giovani e non ingaggiare un altro estremo difensore in attesa della guarigione dell’ex Atalanta. E allora ci si può proiettare al futuro, non dovendo operare oggi sul mercato.

Spunta un nuovo portiere in casa Milan per il dopo Maignan: i dettagli

La dirigenza rossonera sta guardando proprio in casa Atalanta per il possibile post-Maignan. Il francese, a dire il vero, è legato fino al 2026 con i rossoneri ma la prossima estate saremo davanti ad un bivio. Rinnovo o addio, per non perderlo a zero. Ad oggi le possibilità del secondo sono molto più alte rispetto al prolungamento di contratto, in quanto le pretese dell’ingaggio iniziano ad essere alte. Inoltre l’ex Lilla vorrebbe provare una nuova esperienza dopo gli anni a Milano.

A maggior ragione, dunque, la società si sta guardando intorno e avrebbe messo nel proprio mirino Marco Carnesecchi, l’attuale estremo difensore della Dea. Si tratta di uno dei portieri più promettenti dei nati dal 2000 in poi, capace di prodezze straordinarie e con un futuro da predestinato. Anche per questo i Percassi non se lo sono mai lasciati scappare, nonostante le varie richieste e i diversi ottimi estremi difensori avuti nel corso degli anni. Non ultimo Musso relegato spesso in panchina dall’italiano.

Il classe 2000 può così approdare in rossonero nel 2025, il Milan sta già valutando la proposta da fare alla Dea e come arrivare al proprio obiettivo. Non sarà facile: l’Atalanta è una bottega molto cara, soprattutto per i suoi big che non lascia andare facilmente. Ne sa qualcosa la Juventus e le difficoltà riscontrate per Koopmeiners. Il tempo ancora davanti può giocare a favore dei meneghini.