Bennacer resta? Il Milan può cederne un altro: affare in Serie A

Il Milan può cedere un altro calciatore che tanto piace in Serie A. Il club rossonero vuole incassare una ventina di milioni dal suo addio

E’ ancora vivo il calciomercato. Mentre le big chiudono grandi affari, con la Juve che ha messo le mani su Koopmeiners, il Milan pensa soprattutto a vendere.

Queste d’altronde sono le ore di Yacine Adli. Il centrocampista francese ha detto sì alla Fiorentina e il Diavolo è pronto ad incassare una cifra sui 13-15 milioni di euro. Dopo Pierre Kalulu, passato alla Juventus, e Tommaso Pobega, al Bologna di Vincenzo Italiano, il club rossonero si liberà dunque di un altro giocatore in esubero. Il centrocampista francese come il difensore ex Lione erano già stati tagliati e non erano nella lista degli stranieri della Serie A. E’ chiaro dunque che per acquistare un nuovo giocatore non italiano over 22 debba uscire qualcun altro. L’indiziato numero uno è sempre stato Ismael Bennacer, ma fino a questo momento dall’Arabia Saudita non è arrivata alcuna offerta da 40 milioni di euro da soddisfare le richieste del Diavolo. Senza una proposta convincente, l’algerino è dunque destinato a rimanere a vestire la maglia rossonera. Non è da escludere, così, che a fare le valigie possa essere un altro calciatore, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Saelemaekers alla Roma: il punto della situazione

Stiamo chiaramente parlando del belga Alexis Saelemaekers, che dopo un pre-campionato più che positivo ha in realtà convinto Paulo Fonseca a puntare su di lui. Un’offerta importante, però, potrebbe ugualmente spingere il Milan a cederlo.

Ad oggi nessuno si è spinto a mettere sul piatto una proposta del genere. Ma dalla Capitale insistono su un forte interessamento da parte della Roma. I giallorossi però devono formula una proposta concreta: tra i calciatori che potrebbero interessare al Milan c’è certamente Tammy Abraham, che il Diavolo però vorrebbe prendere solamente in prestito. Attenzione così alla possibilità Cristante, che liberebbe spazio per un altro colpo, magari in attacco. Solo ipotesi, però, perché il Milan preferirebbe incassare 20 milioni di euro, così da essere maggiormente libero di utilizzare tali soldi per un altro investimento. Il calciomercato, dunque, è ancora vivo: con i rossoneri che possono regalarsi ancora delle sorprese, sia in entrata che in uscita. Ormai mancano davvero poche ore, ma qualcosa potrebbe accadere, anche di importante.