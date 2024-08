Fonseca rivoluziona di nuovo il Milan: difesa ribaltata con la Lazio

Il ko contro il Parma ha lasciato strascichi pesanti in casa Milan. Con la Lazio, potrebbero esserci altre novità nella formazione titolare

Inizio di campionato peggiore non poteva esserci per il Milan. Un solo punto contro Torino e Parma, due prestazioni deludenti e tante incertezze nelle prime uscite stagionali che hanno vanificato quanto di buono fatto vedere nelle amichevoli pre campionato.

E’ sembrato di rivedere l’ultimo Milan in Pioli con le tante amnesie in difesa, un centrocampo che non fa filtro e un attacco che, privo del centravanti titolare, si affida all’estro discontinuo dei singoli i quali spesso forzano la giocata senza efficacia, esponendo la squadra al rischio di letali ripartenze.

Sotto accusa, in particolare, è finito il reparto arretrato. Emblematico, a riguardo, il primo tempo del Tardini con quattro occasioni per il Parma (compreso quella del gol di Man) nelle quali i ducali si sono ritrovati a concludere, quasi indisturbati, in area di rigore. Solo gli interventi di Maignan e un ottimo Pavlovic (unica nota lieta della partita di sabato) hanno consentito al Milan di restare in partita con un passivo ancora recuperabile.

Milan, si cambia con la Lazio: le possibili novità di formazione

Sabato 31 agosto alle 20.45, il Milan è atteso già da una sfida decisiva contro la Lazio all’Olimpico. Un altro passo falso potrebbe essere già gravissimo per i rossoneri che, dopo la sosta per le Nazionali di inizio settembre, affronteranno subito l’Inter nel Derby di andata.

Potrebbero esserci altri cambi di formazione nell’undici titolare rossonero che sarà in campo all’Olimpico. In difesa, possibile partenza dal 1′ per Emerson Royal (poco efficace nello spezzone di partita disputato a Parma) mentre Gabbia potrebbe subentrare all’incerto Tomori al centro del reparto con Pavlovic. A sinistra, ancora spazio a Hernandez, tra i peggiori al Tardini con colpe evidenti sui due gol dei padroni di casa.

A centrocampo, confermato Reijnders con Fofana che potrebbe disputare la sua prima da titolare. In attacco solo Pulisic e Leao sono certi di partire dall’inizio. Okafor non ha convinto da centravanti e potrebbe essere sostituito da Jovic. In dubbio anche la conferma di Loftus Cheek con Pulisic che potrebbe prendere il suo posto al centro del tridente a supporto dell’attaccante. In questo caso, a destra spazio a uno tra Chukwueze e Saelemakers.

A proposito di difesa, possibile emergenza per la Lazio. Casale è uscito anzitempo dal match contro l’Udinese per un fastidio al flessore. Sono ai box anche Marusic (affaticato), Pellegrini coinvolto in un incedente stradale e Mario Gila per una lesione al retto femorale della coscia destra.