Ibrahimovic lo vuole al Milan: affare a costo zero dal Parma

Il Milan valuta già i colpi per la prossima stagione: ipotesi a zero dal Parma, lo sta puntando proprio Ibrahimovic

Non se la passa affatto bene Paulo Fonseca la cui permanenza al Milan, dopo due giornate assolutamente deludenti, potrebbe già essere sotto discussione. Il lavoro dell’allenatore portoghese, dopo un ottimo precampionato, non sta portando i frutti sperati. Anzi.

La sconfitta contro il Parma lascia interdetti, il Milan in campo non si è proprio visto. Una squadra slegata che nemmeno grazie ai nuovi innesti ha saputo mostrare una propria identità, con il gioco che latita e l’attacco che fa enorme fatica ad incidere come già accaduto per buona parte della gara contro il Torino. A questo punto c’è solo una soluzione, tra presente e futuro, e si chiama calciomercato. Le lacune sono evidenti nonostante le tante operazioni in entrata portate a termine dalla dirigenza di Via Aldo Rossi nel corso degli ultimi due mesi.

Mancano ormai una manciata di ore alla chiusura della sessione estiva di calciomercato ed il ‘Diavolo’ sta pensando ad innesti last minute. Resta viva la partenza di Adli e Bennacer, entrambi corteggiatissimi in Arabia Saudita: se il doppio addio dovesse concretizzarsi, è probabile che Manu Konè possa effettivamente diventare un nuovo calciatore rossonero. Zlatan Ibrahimovic con grande lungimiranza, però, guarda con interesse ad un possibile colpo a zero.

Dal Parma al Milan: firma gratis coi rossoneri

Si tratta di uno dei talenti che sta mostrando grandi qualità proprio contro il Parma e che il prossimo 30 giugno si libererà dal vincolo contrattuale con la società emiliana. L’esordio di Emerson Royal non è stato affatto convincente.

Il Milan si ritrova ad attendere la migliore condizione del brasiliano, consapevole che il solo Calabria non può bastare. A maggior ragione che il capitano del Milan vedrà scadere il contratto a giugno: il suo addio risulta essere sempre più probabile. Anche per questa ragione Zlatan Ibrahimovic ha messo gli occhi su Woyo Coulibaly, 25enne terzino destro francese ma di origini maliane. Il classe ’99 è arrivato dal Le Havre tre anni fa per 1,5 milioni di euro. Adesso il Parma potrebbe decidere di non rinnovargli il contratto, con il ‘Diavolo’ pronto a cogliere l’occasione per portarlo a Milanello.

Indipendentemente da Fonseca, quello di Coulibaly è un profilo intrigante per i costi nulli e la capacità di corsa che il laterale ha mostrato con la maglia gialloblù. Sempre titolare quest’anno, nella passata stagione in Serie B coincisa con la tanto desiderata promozione, il 25enne ha racimolato 29 presenze complessive con 2 assist vincenti e 2181′ in campo.