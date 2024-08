Kjaer in Serie A, ci siamo: colpo a zero

Svincolato dopo la fine del contratto con il Milan, Simon Kjaer potrebbe proseguire la sua carriera in Serie A.

Dopo aver detto addio alla sua nazionale, Simon Kjaer è pronto a trovare una nuova squadra per il prosieguo della sua carriera. Nelle ultime ore è spuntata un’ipotesi in Serie A.

E’ di pochi giorni fa la notizia dell’addio ufficiale alla nazionale danese da parte di Simon Kjaer. L’europeo disputato questa estate con la Danimarca è stata l’ultima competizione alla quale il difensore ha preso parte con la selezione del suo Paese. Il giocatore è ora alla ricerca di una nuova squadra dove proseguire la sua carriera. Le offerte per il classe 1989 non mancano di certo con diversi club arabi e statunitensi che hanno tentato un approccio senza però riuscire a convincerlo al momento. Nel frattempo, spunta un’ipotesi in Serie A.

Calciomercato, idea Kjaer in difesa: nuova maglia in Serie A

Il Venezia, reduce da un buon punto in casa della Fiorentina, è sulle tracce di Simon Kjaer. Il centrale danese piace molto ad Eusebio Di Francesco che lo vorrebbe portare in laguna per mettere un tassello importante all’interno della sua retroguardia.

Senza squadra dallo scorso 1 luglio, dopo la scadenza del contratto con il Milan, il centrale danese sta valutando quale sia la decisione giusta per la sua carriera. Non mancano le offerte da Stati Uniti e Arabia Saudita con diverse società pronte a mettere sul piatto contratti molto remunerativi ma la sensazione è che Kjaer voglia proseguire, almeno per un anno, ancora in Europa, per giocare in un campionato competitivo.

Il Venezia darebbe l’opportunità al difensore di giocare ancora in Serie A, campionato che ha vissuto con le maglie di Palermo, Roma e proprio Milan. Ci sono anche degli interessamenti sia in Spagna che in Inghilterra oltre ad alcuni club che sarebbero felici di riportarlo in Danimarca per la conclusione della sua carriera.

Essendo svincolato, Kjaer può scegliere la sua destinazione anche dopo la chiusura ufficiale del mercato ma la sensazione è che una decisione definitiva possa arrivare già nelle prossime ore. Il classe 1989, infatti, vuole farsi trovare pronto da subito per vivere l’intera stagione con la sua prossima squadra. Un calciatore che sarà ricordato sempre con affetto dai tifosi rossoneri che, in occasione dell’ultima partita dello scorso campionato, gli hanno tributato un saluto caloroso al termine della sua avventura al Milan.