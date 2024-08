Niente da fare, altra mazzata per il Milan: salta il colpo

Niente da fare in casa Milan, arriva un’altra mazzata: salta un nuovo colpo, l’obiettivo non verrà acquistato dai rossoneri. Ecco perché

Ennesima mazzata in casa Milan. L’inizio di stagione non è stato positivo per i rossoneri tra campo e questioni al di fuori del rettangolo di gioco. Non bastavano le difficoltà riscontrate nelle prime due uscite stagionali con un solo punto conquistato tra Torino e Parma a far tremare i polsi. Paulo Fonseca è chiamato ad una reazione immediata, la critica è già impietosa con lui, c’è addirittura chi chiede l’esonero immediato.

Quello che più lascia interdetti è la condizione fisica in cui versa gran parte della rosa del Milan. Sabato scorso il Parma sembrava andare al doppio ed ha sfiorato più volte la rete contro la difesa rossonera. Urge trovare soluzioni anche perché alle porte c’è il primo vero big match della stagione, sabato sera contro la Lazio all’Olimpico.

Intanto la dirigenza sta cercando di ultimare la campagna acquisti e anche qui, dopo esser riusciti a portare a casa tutti gli obiettivi di mercato primari – la cui efficienza per molti è tutta da dimostrare essendo alla prima grande esperienza della propria carriera – ci sono importanti difficoltà.

Brutto colpo in casa Milan: salta l’affare

Fonseca era stato chiaro: il mercato in entrata può considerarsi concluso ma il “sogno” di arrivare ad un ultimo colpo stuzzica la fantasia di tecnico e tifosi. Il nome individuato sembrava essere quello di Kouadio Konè, centrocampista classe 2001 del Borussia M’Gladbach, tanto che il calciatore era stato escluso dagli impegni del club tedesco a causa “dell’imminente trasferimento ad un altro club”. Questo aveva spinto ancor di più gli ottimisti a sperare in un suo approdo nella città del Duomo, ma alla fine bisogna fare i conti con un amaro risveglio.

Il giocatore non arriverà, niente da fare per il Milan. Il motivo è la questione delle liste che di fatto bloccano il mercato in entrata. La società da tempo asseriva che la priorità erano le cessioni, in quanto altrimenti non c’erano margini di manovra. A pochi giorni dal gong del mercato, fissato per la mezzanotte di venerdì 30 agosto, restano da piazzare almeno altri due esuberi. Dopo le cessioni di Pobega al Bologna e Kalulu alla Juventus, alla voce dei partenti restano Adli e Bennacer.

Soprattutto il primo sarebbe in ogni caso tagliato fuori dalle liste e dal progetto di Fonseca. Per l’algerino, invece, la situazione è da monitorare in quanto il suo addio aprirebbe le porte ad un possibile nuovo acquisto.

Ci sarebbero club dall’Arabia Saudita e solo con una sua cessione si libererebbe il posto in lista per Konè, tra l’altro sono anche lo stesso ruolo. Per il classe 2001, invece, se non dovesse concretizzarsi la pista Milan possibile che sbarchi in Premier League, dove è seguito da diversi club. Su di lui vigile anche la Roma.