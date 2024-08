Ribaltone totale, colpo di scena Camarda: ci siamo

Milan, è in arrivo un ribaltone totale che riguarda Francesco Camarda: occhio alla decisione che i tifosi proprio non si aspettavano

La prima giornata di campionato non si è certamente aperta nel migliore dei modi per il Milan Futuro guidato da Daniele Bonera. Una sconfitta in casa della Virtus Entella per 1-0 che lascia l’amaro in bocca ai rossoneri. Un momento difficile dal quale Camarda e compagni dovranno venire fuori subito.

Il giovane attaccante del Milan è sicuramente tra i nomi più attesi che i tifosi del ‘Diavolo’ aspettano di vedere giocare ad alti livelli, dopo i tantissimi gol segnati con la maglia della Primavera. Quest’estate in casa rossonera per settimane – in realtà, è tutt’ora il tema caldo – l’attenzione è stata rivolta proprio all’attacco. La firma di Alvaro Morata sembra aver portato una soluzione diversa rispetto al passato, con Paulo Fonseca che però ha potuto contare sul capitano della Spagna solo per una manciata di minuti contro il Torino. Morata si è fatto male e verosimilmente rientrerà a disposizione del tecnico lusitano solo dopo la sosta.

Nel mezzo, il ‘Diavolo’ ha fornito una nuova imbarazzante prova che comincia a preoccupare i tifosi e a gettare ombre sul lavoro di Paulo Fonseca. In attacco Luka Jovic continua a non convincere, tant’è che nella sfida persa con i ragazzi di Pecchia dal 1′ è stato lanciato Noah Okafor, con lo svizzero che una vera punta non è mai stata. A tal proposito si sono moltiplicate le voci su Francesco Camarda, sulla possibilità che la prima squadra possa attingere al talento rossonero per l’emergenza evidente vissuta dal reparto avanzato di Fonseca.

Milan-Camarda: decisione pazzesca in arrivo

L’ex Lille ha però smentito tutto e tutti: anche contro il Parma, Camarda è rimasto dov’è. Un giocatore dall’enorme potenziale ma ancora tanto, forse troppo giovane. E così nelle ultime ore qualcosa starebbe tuttavia cambiando: adesso il ribaltone che riguarda il classe 2008 è servito.

Il prossimo 31 agosto all’Olimpico di Roma andrà in scena Lazio-Milan, match valido per la terza giornata di Serie A e trasferta straordinariamente insidiosa per il ‘Diavolo’. Sembra che in occasione del big match di scena nella Capitale, Fonseca possa effettivamente fare dietrofront e cambiare idea in attacco. Francesco Camarda sembrerebbe essere quindi in rampa di lancio per essere convocato dall’allenatore del Milan e magari, all’occorrenza, utilizzato a gara in corso.

Una decisione che i tifosi mai si sarebbero aspettati, dopo che lo stesso Fonseca è parso assai perentorio sul voler far crescere il ragazzo lontano dalle pressioni della prima squadra. Ora, può cambiare tutto. Con Camarda pronto a sfruttare le occasioni che gli verranno concesse: a partire proprio da Lazio-Milan.