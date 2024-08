“Stagione finita”: Milan, sconforto fra i tifosi

L’inatteso ko conto il Parma, dopo il pari casalingo contro il Torino, fa esplodere il dramma in casa Milan: “Stagione finita”

Un punto in due match non è proprio l’avvio di stagione che sognavano i tifosi rossoneri. Anche Paulo Fonseca sperava in un inizio sprint – complici avversari, Torino e il neopromosso Parma, ampiamente alla portata – anche per dissipare lo scetticismo con cui è stato accolto.

Invece contro il Parma, al ‘Tardini’, il Milan ha fatto peggio rispetto al pareggio in extremis contro i granata sia in termini di risultato sia, cosa ancora più preoccupante, di prestazione. Contro il Toro c’è stata almeno una reazione che nel giro di pochi minuti nel finale di match ha consentito ai ragazzi di Fonseca di portare a casa il pari evitando così al tecnico lusitano la sconfitta all’esordio sulla panchina rossonera.

A Parma contro i padroni di casa si è visto un ‘Diavolo’ spuntato, e non solo per l’assenza del bomber Morata, fermo ai box a causa dell’infortunio rimediato contro i granata, e senza mordente. A parte la traversa scheggiata da Reijnders con una conclusione dalla distanza, le migliori occasioni le hanno creato i ducali che, quindi, hanno vinto meritatamente. Insomma, la stagione del Milan è appena iniziata e sembra già conclusa tanto che in casa del ‘Diavolo’ esplode il dramma.

Milan, Fonseca è già sulla graticola

Se il tribunale dei media (per il momento) è clemente con l’ex allenatore della Roma riconoscendogli le attenuanti di una squadra ancora incompleta, quello dei social network è impietoso. Infatti, un utente di ‘X’ ha ribattezzato il proprio account “Fonseca out” in quanto, come ha postato, “stagione finita il 24 agosto, era impossibile fare peggio“.

Beh, difficile dargli torto e comprensibile la sua amarezza per l’incolore prestazione della sua squadra del cuore contro il Parma. Dunque, i rossoneri fanno fatica a imporsi anche contro avversari sulla carta abbordabili e, quindi, la dirigenza milanista corre ai ripari. Il ko contro i ducali è frutto di disattenzioni collettive, non solo del reparto arretrato. In particolare, il centrocampo è troppo morbido e incapace di fare da frangiflutti. Ecco perché Ibrahimovic e Moncada vogliono regalare a Fonseca un altro rinforzo a centrocampo dopo l’arrivo di Fofana.

Ebbene, il nome caldo in queste ore è quello di Manu Kone del Borussia Moenchengladbach il cui ingaggio, però, è subordinato alla cessione di Ismael Bennacer per il quale è in pressing l’Al-Ahli. Comunque, in attesa di buone notizie dal mercato Fonseca non se ne sta certo con le mani in mano: la retroguardia fa acqua, 4 gol in due match, e di conseguenza l’ex tecnico del Lille è tentato dall’idea di varare la difesa a tre, proposta ai tempi della sua esperienza alla Roma. Insomma, non c’è tempo da perdere, il ‘Diavolo’, con o senza nuovi arrivi, deve tornare a correre se non vuole perdere il treno scudetto.