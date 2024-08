Fonseca, la critica è durissima: “Non si vede niente”

Potrebbe già avvicinarsi all’addio al Milan: Paulo Fonseca è in bilico ed il recente annuncio sul futuro è tremendoù

Il popolo milanista è decisamente deluso. E come dargli torto. Dopo mesi di proclami ed una sessione estiva di calciomercato che ha comunque portato colpi di grande spessore – Fofana, Morata e Pavlovic su tutti – il ‘Diavolo’ deve fare i conti con una situazione di classifica e non solo decisamente drammatica.

Il pari col Torino e poi il tracollo contro il Parma di Pecchia. Un’atmosfera surreale aleggia in quel di Milanello e a prendere inevitabilmente tutte le responsabilità sulle sue spalle non può che essere Paulo Fonseca. Una scommessa della dirigenza di Via Aldo Rossi e di Ibrahimovic in prima persona che sembra essere già stata persa, dopo appena 180′. Il Milan è parso spento, confuso e senza la minima idea di gioco. Uno scenario apocalittico che disegna il quadro peggiore per il ‘Diavolo’: ed intanto già si comincia a parlare dei possibili sostituti dell’ex Lille che, a questo punto, potrebbe davvero avere vita breve in quel di Milanello.

Pellegatti duro dopo Parma-Milan: il confronto con Pioli

Da Leao a Theo Hernandez, ciò che spaventa di più è l’atteggiamento in campo di alcuni big. Una squadra, in campo, apparsa troppo morbida e poco combattiva: in questo modo, la permanenza di Fonseca potrebbe durare molto meno del previsto. Da Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, le inevitabili e forse premature voci di mercato si fanno già strada con alternative sicuramente importanti sulle quali la dirigenza milanista potrebbe ripiegare nelle prossime settimane. Prima della sosta c’è la Lazio: uno spartiacque pericolosissimo.

Una polemica iniziata da dieci giorni o poco più e che sembra destinata a proseguire a lungo. Paulo Fonseca è stato criticato pesantemente nelle scorse ore e l’annuncio che ne è conseguito è davvero lapidario. Uno sfogo durissimo da parte di chi il Milan lo segue da vicino da tutta la vita.

Il giornalista e tifoso rossonero Carlo Pellegatti ha parlato sul proprio canale Youtube e lo ha fatto in toni decisamente accesi, nei confronti del tecnico del Milan che potrebbe anche pagare a caro prezzo il rendimento della squadra se arrivasse una nuova batosta contro la Lazio prima della sosta. Una squadra poco determinata e cattiva, con poche idee e tutte bene o male confusionarie. “Non ci sono parole, non ricordo uno spettacolo del genere. Un Milan assente. Squadra significa organizzazione, armonia, scambi precisi, voluti e provati. Non erano una squadra ma calciatori schierati“, ha detto il giornalista in riferimento all’ultima sciagurata prestazione del ‘Diavolo’.

“Fonseca sta lavorando da un mese e mezzo ma non vedo niente, la squadra è in balia dell’avversario. Uno spettacolo a cui non ho mai assistito, il Pioli meno equilibrato non hai subito certe ripartenze“. Un giudizio durissimo, niente sconti, per l’allenatore portoghese che è giustamente finito al centro della critica. Di Pellegatti e non solo. “Non siamo stati un collettivo, va sistemato: magari con un 4-3-3 più denso a metà campo. Se giochiamo così con le grandi, l’allenatore avversario a metà gara dice basta. Sono davvero costernato“.