Milan, infortunio e Lazio a rischio: scelta obbligata per Fonseca

Notizia negativa da Milanello: un giocatore ha accusato un problema fisico ed è incerta la sua presenza nella prossima partita di campionato.

La Serie A 2024/2025 è iniziata malissimo per il Milan, che ha conquistato solamente un punto nelle prime due giornate. Pareggio in rimonta contro il Torino a San Siro e poi sconfitta a Parma contro una neopromossa. Sabato si va a Roma per affrontare la Lazio, che al debutto ha sconfitto il Venezia e poi ha perso contro l’Udinese.

Paulo Fonseca è già finito nel mirino della critica, anche se Gerry Cardinale gli ha manifestato massimo sostegno e non vanno assolutamente considerate i rumors su un possibile esonero. Ovviamente, l’allenatore portoghese è chiamato a portare risultati per non indebolire la sua panchina, però in questo momento gode del sostegno totale della proprietà e della dirigenza, che si aspettano una reazione importante allo stadio Olimpico.

Verso Lazio-Milan: la possibile formazione

In questi giorni Fonseca dovrà decidere quale formazione schierare contro la Lazio. Nelle prime due partite ha fatto alcuni cambiamenti e sarà interessante vedere l’undici titolare che verrà messo in campo contro la squadra di Marco Baroni.

Fonseca potrebbe non poter contare su Malick Thiaw, che ha accusato una lieve distorsione alla caviglia destra nell’allenamento di ieri a Milanello. Nulla di preoccupante, verrà rivalutato tra giovedì e venerdì per capire se possa essere nelle condizioni di rientrare nella lista dei convocati. La coppia al centro della difesa sarà nuovamente composta da Fikayo Tomori e Strahinja Pavlovic. Il serbo, arrivato in estate dal Red Bull Salisburgo, è stato uno dei pochissimi a salvarsi nel KO a Parma.

In caso di assenza di Thiaw, con il solo Matteo Gabbia della Prima Squadra a disposizione come difensore centrale alternativo, è probabile che Fonseca attinga da Milan Futuro. Da non escludere la convocazione di Davide Bartesaghi, terzino sinistro che però nelle prime partite stagionali sta giocando al centro della difesa. Daniele Bonera lo sta impiegando lì, con Andrea Bozzolan ad occupare la fascia mancina.

Il resto della retroguardia allo stadio Olimpico potrebbe essere composta da Emerson Royal a destra e da Theo Hernandez a sinistra. A centrocampo sicuramente ci sarà Tijjani Reijnders, da capire chi affiancherà l’olandese: vedremo dal 1′ il neo-arrivato Youssouf Fofana? Fonseca valuterà in questi giorni, dato che l’ex Monaco aveva svolto la preparazione a parte nel Principato e non è arrivato nella migliore condizione a Milano.

Nel tridente offensivo potremmo rivedere Samuel Chukwueze a destra, con Christian Pulisic trequartista e Rafael Leao a sinistra. Il centravanti potrebbe essere nuovamente Noah Okafor.