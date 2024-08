Non ci sono margini per il rinnovo: dicono addio al Milan

Questi calciatori dovranno dire addio al Milan. La loro avventura in rossonero sta per finire, non è stato trovato l’accordo per il rinnovo del contratto.

La stagione del Milan è iniziata nel peggiore dei modi. La dirigenza rossonera ha ingaggiato Paulo Fonseca per cambiare rotta, sperando di poter tornare a lottare per lo Scudetto. L’ultima annata ha visto la vittoria dei ‘cugini’ dell’Inter, vincitori della seconda stella proprio alla fine di un derby vinto contro il Diavolo. Per il momento, il Milan non ha ancora trovato le soluzioni giuste per scalare la classifica. Paulo Fonseca è in difficoltà e i tifosi iniziano a spazientirsi.

Negli ultimi giorni di mercato, Zlatan Ibrahimovic proverà a mettere il suo allenatore nelle condizioni di rendere al massimo, anche se non sarà facile. I soldi ci sono, ma la società rossonera è sempre molto attenta al bilancio, quindi bisogna spendere tutte le risorse in maniera intelligente. Intanto si fanno anche valutazioni per il futuro e c’è la sensazione che alcuni giocatori diranno addio, se non ora al termine di questa stagione.

Mercato Milan, doppio addio a fine stagione

Nello specifico possiamo dire che Alessandro Florenzi e Luka Jovic non saranno più dei calciatori del Milan a partire dalla prossima stagione. Entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2025 e la società milanista non ha nessuna intenzione di prolungare il rapporto lavorativo.

Florenzi ha avuto diversi problemi fisici in questi anni, difficilmente ha trovato continuità, sia dal punto di vista delle prestazioni in campo che fisico, mentre Jovic è un discreto rincalzo, ma il Milan spera di migliorare in futuro, acquistando calciatori più giovani.

Alessandro Florenzi è attualmente fermo ai box a causa di un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori dal campo ancora a lungo. Il suo rientro, infatti, è previsto tra diversi mesi e quindi salterà quasi tutta la stagione agonistica. L’anno scorso è sceso in campo quaranta volte tra campionato e coppe, ma solo 23 volte dal primo minuto. Florenzi è arrivato al Milan nel 2021 e ha vinto lo Scudetto nel corso della sua prima stagione in rossonero. Per lui il rinnovo è ormai pura utopia.

Luka Jovic è stato acquistato la scorsa stagione dalla Fiorentina, ma non ha mai convinto del tutto. Ha segnato soltanto nove reti tra campionato e coppe, anche se c’è stato un momento della stagione durante il quale Stefano Pioli ha provato a coinvolgerlo maggiormente. In questo momento, Jovic rientra nei piani di Paulo Fonseca, ha giocato da titolare contro il Torino, ma è destinato a lasciare il Milan a parametro zero il prossimo 30 giugno.