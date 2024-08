Non si allena da tre giorni: Milan, addio sempre più concreto

Un giocatore rossonero potrebbe lasciare Milanello a breve: non ha lavorato con la squadra negli ultimi allenamenti.

La finestra estiva del calciomercato è arrivata quasi al termine e il Milan sta pensando a dei possibili colpi finali. Molto dipende anche dalle cessioni, visto che c’è la questione liste che condiziona tutto.

Ad esempio, c’è in corso una trattativa con la Roma per uno scambio che porterebbe Tammy Abraham a Milano e Alexis Saelemaekers nella capitale. Ai giallorossi anche un conguaglio economico che potrebbe essere di circa 7 milioni di euro. Da non escludere l’ingaggio di un nuovo centrocampista, con Manu Koné indicato come primo obiettivo, ma in questo caso sarebbe necessaria la cessione di un altro giocatore nel reparto. Il principale indiziato è Ismael Bennacer.

Bennacer, Milan o addio? Le ultime notizie

Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport a Milanello, ha spiegato che Bennacer negli ultimi tre giorni non si è allenato con i compagni di squadra. Nessun infortunio, la scelta è stata dettata da ragioni di calciomercato. Infatti, si è spesso parlato di un interessamento da parte di società dell’Arabia Saudita nei suoi confronti.

Ultimamente è emerso il nome dell’Al Qadsiah, che di recente ha visto sfumare l’arrivo di Paulo Dybala dalla Roma. Ma un membro dell’area sportiva del club ha parlato chiaro a gianlucadimarzio.com: “Abbiamo già occupato otto posti per gli stranieri sopra i 21 anni, quindi non siamo lavorando per Bennacer“. Qualche fonte aveva fatto trapelare anche l’esistenza di una ricca offerta da oltre 10 milioni di euro annui per lo stipendio del centrocampista algerino, mentre al Milan sarebbero finiti almeno 30 milioni. Tutto smentito, dunque.

Questo non significa che l’ex Empoli non possa partire comunque: nella Saudi Pro League il calciomercato finisce a ottobre. Ovviamente, il Milan vorrebbe certezze immediate sul suo trasferimento, così da capire se possa affondare il colpo per Koné. Non vuole rischiare di tenere Bennacer in organico e fuori dalla lista Serie A e Champions League per tutta la prima parte di stagione.

La giornata di giovedì potrebbe essere decisiva per capire se ci saranno sviluppi sul futuro del centrocampista algerino. Oltre a lui, il Milan vorrebbe vendere anche Luka Jovic, che con l’eventuale arrivo di Abraham avrebbe meno spazio. Settimane fa l’attaccante serbo aveva rifiutato delle proposte e adesso ha altre richieste, vedremo cosa succederà.