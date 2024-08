Sarà il colpo dell’ultimo giorno: Berardi torna in Serie A

Berardi è uno dei protagonisti annunciati delle ultime ore del mercato. Il capitano del Sassuolo si prepara a tornare in Serie A.

Si preannunciano roventi e ricchi di novità questi ultimi giorni del mercato estivo. Sono tanti, infatti, i club della Serie A ancora al lavoro che, entro la mezzanotte del 30 agosto, cercheranno di regalare ai rispettivi allenatori nuovi rinforzi di comprovata qualità. Tra i protagonisti annunciati rientra di certo Domenico Berardi, scivolato in Serie B in seguito alla retrocessione del Sassuolo ma destinato a lasciare i neroverdi in tempi rapidi.

Il capitano neroverde è reduce da una stagione complicata, a causa del grave infortunio rimediato al tendine d’Achille il 3 marzo durante il match disputato contro il Verona. Fino a quel momento il 30enne, nelle 17 gare di campionato disputate, era riuscito a realizzare 9 reti e 3 assist risultando spesso decisivo per le sorti della propria squadra. La sua assenza, in maniera inevitabile, ha avuto pesanti ripercussioni sul cammino degli emiliani, finiti poi nel torneo cadetto.

Berardi è ancora alle prese con la riabilitazione e, salvo sorprese, potrà tornare a calcare i campi da gioco tra dicembre e gennaio. Nonostante tutto, però, sono ben due le squadre sulle sue tracce che, a stretto giro di posta, proveranno a farsi avanti e strapparlo così al Sassuolo. La prima è la Fiorentina, intenzionata ad allestire una squadra capace di vincere la Conference League e lottare per un posto nei quartieri alti della classifica. La Viola, di recente, ha salutato Nico Gonzalez (passato alla Juventus) sostituendolo con Albert Gudmundsson tuttavia il tecnico Raffaele Palladino vorrebbe un altro rinforzo offensivo.

Berardi, addio al Sassuolo e ritorno in Serie A: due big lo vogliono

Da qui la scelta di iscriversi alla corsa riguardante il classe 1994, legato al Sassuolo fino al 30 giugno 2027. I toscani dovranno guardarsi soprattutto dalla concorrenza della Juve, che dopo gli acquisti dello stesso Gonzalez e di Francisco Conceicao non vuole fermarsi. Il preferito del direttore sportivo Cristiano Giuntoli risponde al nome di Jadon Sancho ma le complicazioni emerse in fase di trattativa e le pretese economiche del Manchester United hanno spinto il manager seguire pure la pista che conduce a Berardi, oggettivamente meno onerosa e più semplice da concretizzare. Il duello di mercato, quindi, sta per scattare.

Il Sassuolo, nel frattempo, ha provveduto ad esporre in vetrina il prezzo del cartellino: per la fumata bianca, in particolare, servirà un’offerta superiore ai 10 milioni. Ora resta da vedere chi la spunterà. Berardi, dal canto suo, può già iniziare a preparare le valigie.