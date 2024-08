Scambio con la rivale: il Milan prova il colpo last minute

Il Milan vuole chiudere il mercato con il botto, si ragiona a un ultimo grande colpo: ecco il pazzesco scambio last minute con i rivali

Ultimi giorni di mercato molto delicati per tutte le squadre e in particolare per il Milan, che ha messo a segno acquisti importanti ma probabilmente non ha ancora concluso la sua campagna di rafforzamento. Segnali inequivocabili sono arrivati dalle prime due gare di campionato, i cui risultati per il Diavolo sono stati deludenti. Appena un punto in classifica, per puntare in alto occorre invertire la tendenza e dunque fare riferimento anche ai colpi in entrata.

E’ un Milan che ha portato a casa fin qui rinforzi di spessore, come Morata, Pavlovic, Fofana ed Emerson Royal, ma la squadra, al di là del necessario rodaggio, appare ancora incompleta e probabilmente deve aumentare la sua qualità complessiva. Il tecnico Fonseca è già sulla graticola ma attende fiducioso qualche altro colpo di alto livello e la dirigenza pare intenzionata ad accontentarlo.

Di sicuro, il Milan proverà a mettere a segno un altro affare in mediana, insistendo per Konè del Borussia Monchengladbach. Ma non si tratterà, forse, dell’ultimo approdo a Milanello. Torna d’attualità infatti un nome che era spuntato nelle scorse settimane e per il quale potrebbe avere luogo uno scambio pazzesco in Serie A.

Milan, assalto a Chiesa: la carta per convincere la Juventus

E’ ancora senza squadra Federico Chiesa, separato in casa alla Juventus ma senza che sia arrivata una soluzione soddisfacente per lui e per i bianconeri. A questo punto, poco prima del gong di fine sessione, potrebbero essere i rossoneri a offrirla.

Portare Chiesa in rossonero aumenterebbe notevolmente i giri del reparto offensivo del Diavolo. Per convincere la Juventus, potrebbe essere messo sul piatto Saelemaekers, che piace molto, notoriamente, a Thiago Motta.

Il belga, tornato dal prestito al Bologna, si è ben disimpegnato in precampionato, mettendo a disposizione la solita qualità, voglia di fare, propensione al sacrificio. Fonseca lo ha apprezzato, ma sarebbe pronto a fare a meno di lui. In chiave Juventus, i bianconeri con il doppio colpo Nico Gonzalez e Francisco Conceicao hanno messo a posto il reparto esterni offensivi, ma l’idea di avere un jolly buono per tutte le situazioni tattiche, per Thiago Motta, potrebbe essere stuzzicante e dare il via libera all’affare.