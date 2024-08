Girone Milan in Champions League, le avversarie dei rossoneri

È arrivato l’atteso giorno del sorteggio del girone unico della nuova edizione della Champions League: ecco le rivali del Milan.

Dalla stagione 2024/2025 la Champions League entra in una nuova era, c’è un nuovo format e c’è grande curiosità di vedere se la UEFA ha preso la decisione giusta. I tifosi erano abituati alla vecchia versione e sarà interessante capire come reagiranno alle novità.

Addio ai gruppi, c’è un girone unico con 36 squadre: 5 sono italiane (Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna). C’è una classifica unica e nella prima fase ogni squadra ne affronterà altre otto, due per ogni fascia. Le prime otto della classifica si qualificheranno direttamente agli Ottavi, quelle dalla nona alla ventiquattresima posizione si sfideranno in una fase di playoff a eliminazione diretta per determinare chi raggiungerà le altre otto. La prima giornata andrà in scena il 17-18-19 settembre, la finale è in programma a Monaco di Baviera per il 31 maggio 2025. 2,47 miliardi di euro saranno distribuiti dalla UEFA alle società partecipanti, più degli scorsi anni.

Champions League 2024/2025: il sorteggio

Oggi a Nyon si è svolto il consueto sorteggio della Champions League, che prevede sempre quattro fasce.

PRIMA: Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Liverpool, Inter, Borussia Dortmund, Lipsia, Barcellona.

SECONDA: Bayer Leverkusen, Atletico Madrid, Atalanta, Juventus, Benfica, Arsenal, Club Brugge, Shakhtar Donetsk, Milan.

TERZA: Feyenoord, Sporting CP, PSV Eindhoven, Dinamo Zagabria, Salisburgo, Lille, Stella Rossa, Young Boys, Celtic.

QUARTA: Slovan Bratislava, Monaco, Sparta Praga, Aston Villa, Bologna, Girona, Stoccarda, Sturm Graz, Brest.

IL SORTEGGIO COMPLETO

Manchester City : Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting CP, Sparta Praga, Slovan Bratislava.

: Inter, PSG, Club Brugge, Juventus, Feyenoord, Sporting CP, Sparta Praga, Slovan Bratislava. Inter : Manchester City, Lipsia, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco, Sparta Praga.

Manchester City, Lipsia, Arsenal, Bayer Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco, Sparta Praga. Bayern Monaco : PSG, Barcellona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Sparta Praga, Slovan Bratislava, Aston Villa.

: PSG, Barcellona, Benfica, Shakhtar, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Sparta Praga, Slovan Bratislava, Aston Villa. Lipsia: Inter, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Sporting CP, Celtic, Aston Villa., Sturm Graz

Inter, Liverpool, Juventus, Atletico Madrid, Sporting CP, Celtic, Aston Villa., Sturm Graz Borussia Dortmund : Barcellona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagabria, Sturm Graz, Bologna.

: Barcellona, Real Madrid, Shakhtar, Club Brugge, Celtic, Dinamo Zagabria, Sturm Graz, Bologna. Barcellona : Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Stella Rossa, Brest, Monaco.

: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atalanta, Benfica, Young Boys, Stella Rossa, Brest, Monaco. Real Madrid : Borussia Dortmund, Liverpool, Milan (H) , Atalanta, Salisburgo, Lille, Stoccarda, Brest.

: Borussia Dortmund, Liverpool, , Atalanta, Salisburgo, Lille, Stoccarda, Brest. Liverpool : Real Madrid, Lipsia, Bayer Leverkusen, Milan (A) , Lille, PSV, Bologna (H), Girona.

: Real Madrid, Lipsia, Bayer Leverkusen, , Lille, PSV, Bologna (H), Girona. PSG: Manchester City, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Arsenal, PSV, Salisburgo, Girona, Stoccarda.

Atletico Madrid : Lipsia, PSG, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, Salisburgo, Slovan Bratislava, Sparta Praga.

: Lipsia, PSG, Bayer Leverkusen, Benfica, Lille, Salisburgo, Slovan Bratislava, Sparta Praga. Atalanta : Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stoccarda.

: Real Madrid, Barcellona, Arsenal, Shakhtar, Celtic, Young Boys, Sturm Graz, Stoccarda. Club Brugge: Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting CP, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz.

Borussia Dortmund, Manchester City, Juventus, Milan, Sporting CP, Celtic, Aston Villa, Sturm Graz. Bayer Leverkusen : Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salisburgo, Feyenoord, Sparta Praga, Brest.

: Inter, Liverpool, Milan, Atletico Madrid, Salisburgo, Feyenoord, Sparta Praga, Brest. Arsenal : PSG, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagabria, Sporting CP, Monaco, Girona.

: PSG, Inter, Shakhtar, Atalanta, Dinamo Zagabria, Sporting CP, Monaco, Girona. Benfica : Barcellona, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Stella Rossa, Bologna, Monaco.

: Barcellona, Bayern Monaco, Atletico Madrid, Juventus, Feyenoord, Stella Rossa, Bologna, Monaco. Milan : Liverpool (San Siro), Real Madrid (trasferta), Club Brugge (San Siro), Bayer Leverkusen (trasferta), Stella Rossa (San Siro), Dinamo Zagabria (trasferta), Girona (San Siro), Slovan Bratislava (trasferta).

Juventus : Manchester City, Lipsia, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stoccarda, Aston Villa.

: Manchester City, Lipsia, Benfica, Club Brugge, PSV, Lille, Stoccarda, Aston Villa. Shakhtar Donetsk: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Atalanta, Arsenal, Young Boys, PSV, Brest, Bologna.

Young Boys : Inter, Barcellona, Atalanta, Shakhtar, Stella Rossa, Celtic, Aston Villa, Stoccarda.

: Inter, Barcellona, Atalanta, Shakhtar, Stella Rossa, Celtic, Aston Villa, Stoccarda. Lille : Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna.

: Real Madrid, Liverpool, Juventus, Atletico, Feyenoord, Sporting, Sturm Graz, Bologna. PSV Eindhoven : Liverpool, PSG, Shakhtar, Juventus, Sporting, Stella Rossa, Girona, Brest.

: Liverpool, PSG, Shakhtar, Juventus, Sporting, Stella Rossa, Girona, Brest. Feyenoord : Bayern Monaco, Manchester City, Bayer Leverkusen, Benfica, Salisburgo, Lille, Sparta Praga, Girona.

: Bayern Monaco, Manchester City, Bayer Leverkusen, Benfica, Salisburgo, Lille, Sparta Praga, Girona. Dinamo Zagabria : Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Milan, Arsenal, Celtic, Salisburgo, Monaco, Slovan Bratislava.

: Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Milan, Arsenal, Celtic, Salisburgo, Monaco, Slovan Bratislava. Stella Rossa : Barcellona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stoccarda, Monaco.

: Barcellona, Inter, Benfica, Milan, PSV, Young Boys, Stoccarda, Monaco. Salisburgo : PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Brest, Sparta Praga.

: PSG, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria, Feyenoord, Brest, Sparta Praga. Celtic : Lipsia, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagabria, Slovan Bratislava, Aston Villa.

: Lipsia, Borussia Dortmund, Club Brugge, Atalanta, Young Boys, Dinamo Zagabria, Slovan Bratislava, Aston Villa. Sporting CP: Manchester City, Lipsia, Arsenal, Club Brugge, Lille, PSV, Bologna, Sturm Graz.