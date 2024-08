@ML – Milan, Bennacer regolarmente in gruppo: le ultime sull’Arabia

Le ultime notizie relative al centrocampista algerino, Ismael Bennacer. Il calciatore è tornato ad allenarsi in gruppo

Aveva fatto scalpore il mancato lavoro in gruppo di Ismael Bennacer di ieri. Il centrocampista algerino aveva saltato gli ultimi allenamenti a Milanello, ma dietro la sua assenza non c’erano motivi fisici, bensì di calciomercato.

Non è un segreto, d’altronde, che l’ex giocatore dell’Empoli possa finire in Arabia Saudita. Bennacer ha sempre manifestato la volontà di sposare questo mondo, senza però forzare la mano. Se dovesse arrivare una proposta che il Diavolo ritiene congrua, l’algerino la prenderebbe in considerazione. La tanto attesa proposta vicina ai 40 milioni di euro, però, non è fin qui mai arrivata. Ieri, come detto, Bennacer non ha lavorato con la squadra, un comportamento che ha fatto pensare che fosse davvero vicino all’addio.

Oggi, però, è arrivato la svolta: come appreso da MilanLive.it, l’ex Empoli è tornato a lavorare regolarmente con il resto del gruppo. Un segnale, questo, che fa capire che non è ancora arrivato il tempo di svuotare gli armadietti. Il mercato in Arabia Saudita chiude il 6 ottobre e c’è dunque tempo per una sua eventuale cessione, ma il Milan potrebbe poi pescare solo dagli svincolati per sostituirlo.

Calciomercato Milan, Bennacer resta (al momento): ecco cosa può succedere

E’ vero che è molto probabile che Adrien Rabiot – per il quale il Milan a giugno ha proposto uno stipendio da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus – sia ancora libera, ma sarebbe un rischio troppo grosso da prendersi.

Non è un segreto che il Milan abbia individuato in Manu Koné il sostituto di Ismael Bennacer. Per il centrocampista del Borussia Moenchengladbach serve una cifra sui 15-20 milioni di euro. Soldi che il Milan vorrebbe appunto incassare dall’addio dell’algerino. Ma sul francese si registra il forte interesse anche della Roma, che potrebbe anticipare la concorrenza del Diavolo, proprio grazie al denaro fornito dal club rossonero per l’acquisto di Abraham. La situazione va, dunque, monitorata con attenzione perché potrebbero entrare in gioco altri protagonisti, come Luka Jovic, che il Milan vorrebbe cedere, e Cristante. Il centrocampista ha rotto con De Rossi e la Roma sta provando a piazzarlo. Il giocatore è scuola Milan un fattore da non sottovalutare.