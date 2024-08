Dal Milan all’Atletico Madrid: cessione a sorpresa, i dettagli

L’Atletico Madrid ha chiesto un calciatore al club rossonero: nell’ultima giornata di mercato si può concretizzare un’operazione inaspettata.

Oggi si chiude la sessione estiva del calciomercato nei principali campionati europei, quindi ci sono ancora poche ore per effettuare alcune mosse. Ad esempio, il Milan vorrebbe prendere un nuovo centrocampista e non è detto che ci riesca.

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un possibile trasferimento di Ismael Bennacer in Arabia Saudita, cessione che avrebbe consentito di liberare spazio per Manu Koné del Borussia Moenchengladbach. Ma la pista saudita sembra essere svanita e il centrocampista algerino è tornato ad allenarsi con la squadra, dopo tre giorni di lavoro a parte. Senza la sua partenza o quella di Luka Jovic, che dopo l’ingaggio di Tammy Abraham potrebbe valutare l’addio, i rossoneri non possono inserire nessuno nella lista stranieri over 22. Dovrebbero prendere solo qualcuno under 22 oppure vivaio Italia-vivaio Milan.

L’Atletico Madrid “aiuta” il Milan?

Tralasciando il fatto che nella Saudi Pro League la finestra del calciomercato chiude a ottobre e quindi non si possono escludere delle offerte, sembra che nelle ultime ore sia emersa la possibilità che Bennacer rimanga a giocare in Europa.

Matteo Moretto, giornalista di Relevo, ha svelato che l’Atletico Madrid ha chiesto il centrocampista algerino in prestito. Affinché l’affare si concretizzi, il Milan vuole che il prestito sia abbastanza oneroso, in modo tale da avere delle risorse in più da poter investire su un altro centrocampista. Il nome giusto può essere il già citato Koné oppure Adrien Rabiot, ancora svincolato dopo non aver rinnovato il contratto con la Juventus.

Se l’Atletico Madrid presenterà un’offerta convincente, i rossoneri daranno il via libera al trasferimento di Bennacer alla corte di Diego Simeone. L’ex Empoli viene valutato circa 30 milioni di euro, però il Diavolo sa che non può ottenere questa cifra oggi ed è aperto alla cessione con la formula del prestito. Si tratta “solo” di definire le giuste condizioni. Il tempo stinge e non è facile chiudere questa operazione, anche se le parti ci proveranno.

Per Bennacer andare nella Liga sarebbe una grande occasione. L’Atletico Madrid ha fatto un mercato importante e cercherà di lottare per vincere il campionato, oltre a provare ad essere protagonista pure in Champions League. Fondamentale che i club si accordino entro il primo pomeriggio, così da evitare anche eventuali intoppi “burocratici”.