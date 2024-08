L’annuncio di Tsitsipas sconvolge il mondo del tennis: tifosi distrutti

Stefanos Tsitsipas ha deciso di vuotare il sacco una volta per tutte. Il suo annuncio ha mandato in tilt il mondo del tennis.

Si fa presto a pensare che dietro una prestazione deludente si nascondano bagordi e distrazioni di ogni genere, che pure sarebbero sacrosanti, di tanto in tanto. Non sempre è così, in realtà. Non tutte le sconfitte sono figlie di svaghi e negligenze, come si tende a pensare nella maggior parte dei casi. In ballo ci sono talmente tante di quelle variabili che non c’è mai, anzi, un alibi universale.

Lo sa bene Stefanos Tsitsipas, che un tempo non troppo lontano ha addirittura assaggiato l’emozione di stare sul podio ma che adesso, inspiegabilmente, fatica a tenere ritmi che in passato erano per lui assolutamente normali. Più passa il tempo e più le sue prestazioni diventano opache, talvolta addirittura inconsistenti. Il suo successo non è mai stato fortuito o casuale, anzi. Ha vinto 3 Masters 1000, l’edizione 2019 delle Atp Finals e ha finanche raggiunto, nel corso della sua carriera, non una, ma ben due finali Slam: la prima volta agli Australian Open, la seconda al Roland Garros.

Smaltita la delusione di Wimbledon 2024, sperava di rifarsi sul cemento d’Oltreoceano, ma così non è stato. Non fino a questo momento, quanto meno. Dal ritorno sulla superficie dura ad oggi ha vinto a malapena una partita. nel mezzo, l’addio al suo coach, che altri non era che il papà Apostolos. Ma neanche questa decisione, a conti fatti, ha permesso al greco di tornare in sella, come forse sperava.

Tsitsipas vuota il sacco: nel suo sfogo la dura verità

E così, dopo la sconfitta subita a New York per mano di Thanasi Kokkinakis, Tsitsipas si è lasciato andare ad uno sfogo che ci ha permesso di guardare alla sua regressione in modo completamente diverso. Stefanos, che da un anno sta insieme alla collega Paula Badosa, ha ammesso di non essere più il giocatore di un tempo. Ha raccontato che in passato il tennis era la sua vita e che il suo umore dipendeva da come giravano le partite, salvo poi rivelare di non essere più in grado di sentire quelle stesse emozioni.

Fatica a concentrarsi, ha aggiunto, ma sa, al tempo stesso, di voler tornare ad essere felice giocando, proprio come lo era una volta. Infine, una confessione a partire dalla quale potrà cercare, adesso, di rimettere insieme i pezzi e di ricostruirsi da zero.

“Non sono un esperto di psicologia, ma la verità è che ho parlato con persone che appartengono a questo settore e la sensazione è che soffro da molto tempo di un esaurimento che va oltre l’aspetto fisico”. Tsitsipas sarebbe in burnout, dunque, eppure non vuole saperne di prendersi una pausa. Cercherà anzi, ha promesso, di ritrovare la continuità di un tempo e di riacquisire la fiducia nei propri mezzi in un modo ben preciso: giocando e tentando di collezionare qualche vittoria che possa risollevargli il morale.