3-0 a tavolino: prima bufera sul campionato italiano

Ricorso presentato, possibile 3-0 a tavolino e classifica già rivoluzionata: bufera sul campionato italiano già ad agosto

Dopo il turno infrasettimanale, che ha regalato diversi colpi di scena, la Serie B torna in campo con la quarta giornata di campionato che si aprirà con Sampdoria-Bari di sabato alle ore 18 e a seguire con Pisa-Reggiana.

Proprio il Pisa di Filippo Inzaghi è reduce dal pareggio nel turno infrasettimanale in trasferta contro il Cittadella per 1-1. Il risultato del match del Tombolato, però, non è stato omologato, come è emerso nelle ultime ore da una nota della Lega Serie B. Questo fatto sarebbe accaduto perché un giocatore del Cittadella, Dessous, avrebbe partecipata alla partita senza averne il titolo. Infatti il calciatore in un primo momento non compariva sulla distinta, di conseguenza la Lega Serie B non ha potuto omologare il risultato della patita.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Nazione, il Pisa avrebbe deciso di presentare ricorso. Qualora la richiesta delle squadra di Pippo Inzaghi venisse accolta, il club toscano otterrebbe una vittoria 3-0 a tavolino, conquistando due punti in più rispetto ai 5 attuali che lo manderebbero in testa alla classifica con Reggiana e Juve Stabia a 7 punti. Con la vittoria eventuale a tavolino la classifica si andrebbe a modificare, ma non prima di metà settembre.

Cittadella-Pisa 1-1: risultato non omologato, il ricorso della squadra di Pippo Inzaghi

Il campionato infatti è iniziato in modo particolare e molte big stanno andando a rilento: appena 3 punti in 3 partite per il Palermo che è riuscito a sbloccarsi solo nell’ultima giornata in trasferta contro la Cremonese.

Addirittura 2 punti per Frosinone e Catanzaro, ancora a caccia della prima vittoria stagionale. Il Bari ha un solo punto come la Sampdoria. Il Cosenza è stato penalizzato di 4 punti ed è tornato a quota zero. A sorprendere sono le neopromosse Juve Stabia e Cesena, rispettivamente a 7 e 6 punti, ma anche il Mantova che ha ottenuto già 4 punti. Con l’eventuale ricorso vinto dal Pisa, la classifica cambierebbe e non di poco già da subito, contando anche la penalizzazione del Cosenza per mancati pagamenti e l’eventuale punto tolto al Cittadella qualora dovesse essere accolto il ricorso della squadra di Inzaghi.

Di seguito la nota del Giudice Sportivo apparsa sul sito della Lega B:

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

SERIE BKT

Gare del 27-28 agosto 2024 – Terza giornata andata

Bari-Sassuolo 1-1

Carrarese-Sudtirol 2-0

Cesena-Catanzaro 2-0

Cittadella-Pisa sub iudice

Cosenza-Spezia 0-0

Cremonese-Palermo 0-1

Frosinone-Modena 1-1

Juve Stabia-Mantova 1-0

Reggiana-Brescia 2-0

Salernitana-Sampdoria 3-2