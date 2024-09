“Acconto” versato, il Milan prenota il colpo per il 2025

Il Milan prova ad anticipare la concorrenza: l’acconto per il grande colpo in vista del 2025 è già stato versato, ecco come

Sono state settimane decisamente intense in quel di Via Aldo Rossi, con la dirigenza milanista che ha tentato in ogni modo di accontentare Paulo Fonseca e fornire al tecnico lusitano una rosa all’altezza delle aspettative. Una sessione di calciomercato estivo effettivamente carica di novità per la rosa del ‘Diavolo’.

A partire dall’attacco dove Alvaro Morata è stato il primo grande squillo estivo. Lo spagnolo, che nell’esordio da subentrante contro il Torino non si è fatto mancare null (gol e infortunio lampo), è stato solo l’antipasto. Nelle ultimissime ore di agosto il Milan ha messo a segno uno scambio di prestiti con la Roma, regalando a Fonseca il suo pupillo. Quel Tammy Abraham che a Roma rischiava di rimanere chiuso dal neo arrivato Dovbyk e che ora proverà a candidarsi con un ruolo centrale nel progetto rossonero. Al posto del nazionale inglese la Roma ha potuto far suo un jolly di grande qualità, tra i migliori nelle amichevoli estive del Milan: Alexis Saelemaekers.

Un’operazione che parte della tifoseria non ha condiviso, sia per le dubbie condizioni fisiche della punta che per il valore del belga che avrebbe potuto essere una carta importantissima per la sua duttilità nel corso della stagione. Nelle ultime ore di mercato il ‘Diavolo’ si è lasciato scappare Manu Konè, obiettivo apertamente dichiarato dalla dirigenza che è finito proprio agli ordini di De Rossi. Ma se il presente ha lasciato un pò di amaro in bocca, il futuro in ottica mercato può regalare una grande sorpresa direttamente dalla Serie A.

Milan, che affare in Serie A: colpaccio con lo ‘sconto’

Il Milan guarda con grande lungimiranza a quelle che saranno le prime operazioni per l’estate 2025, quando andrà tirata una linea sulla gestione Fonseca e sulle ambizioni della società meneghina. A tal proposito uno dei gioielli protagonisti in Serie A con la maglia del Bologna sarebbe finito in cima alla lista di Furlani e Moncada.

Si parla di Sam Beukema, talentuoso centrale olandese che in Emilia sta mostrando tutte le sue qualità. Il Milan, che ha perso Kalulu e potrebbe cedere Thiaw al miglior offerente con l’arrivo dell’anno nuovo, guarda dunque a nuovi innesti al centro della retroguardia. E l’ex AZ Alkmaar – valutato intorno ai 20-25 milioni di euro dalla dirigenza rossoblù – potrebbe rappresentare l’occasione giusta. Anche perché a Bologna nelle scorse settimane vi è finito in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni Tommaso Pobega.

Il centrocampista di scuola rossonera potrebbe rappresentare un prezioso ‘acconto‘ per l’arrivo del nazionale olandese a Milanello, tra meno di dodici mesi. Il classe ’98, sotto contratto fino al 30 giugno 2027 coi felsinei, l’anno scorso è stato uno dei migliori della squadra di Thiago Motta arrivando a racimolare ben 33 presenze con 2 reti ed 1 assist vincente per i compagni.