I tifosi non se ne fanno una ragione: Milan, l’affare fa scatenare la furia

I tifosi del Milan su tutte le furie, nell’ultimo giorno di mercato i supporters rossoneri inferociti sui social per un affare incomprensibile

Per questa stagione calcistica, il Milan ha senza dubbio grandi ambizioni, ma l’avvio non è stato dei migliori, per usare un eufemismo. La falsa partenza in campionato e un mercato non proprio scoppiettante hanno un po’ minato l’entusiasmo dell’ambiente.

In sede di campagna acquisti sono arrivati di certo acquisti di un certo spessore, ma l’opinione condivisa è che il club potesse fare qualcosa di meglio. A sessione conclusa, c’è una squadra forse non esattamente completa in tutti i reparti e con dei problemi di assestamento che si sono dimostrati in campo a cui Fonseca dovrà porre rimedio.

Fin qui, la società si è presa la responsabilità di scelte non facili e per molti versi controcorrente, a cominciare da quella dell’allenatore. Ora, giudice supremo sarà il campo e i primi verdetti stabiliranno innanzitutto se la guida tecnica possa essere salda. Occorreranno buoni risultati per piazzarsi in alta classifica e inseguire i traguardi che il club cerca in campionato, poi ci sarà l’Europa. I banchi di prova non mancheranno.

Nel frattempo, le sensazioni attorno alla società non sono proprio delle migliori. Nell’ultimo giorno di mercato, le cose non sono andate esattamente come il pubblico avrebbe voluto. E’ arrivato Abraham in attacco, questo è vero, nello scambio con Saelemaekers finito alla Roma. Ma un altro affare ha fatto imbestialire la tifoseria.

Milan, i tifosi volevano Kone: sul web tutti contro la società

A centrocampo, c’era il francese Manu Kone come obiettivo dichiarato e che tutti aspettavano. Ma il francese, fresco vice campione olimpico con la sua nazionale, è stato acquistato proprio dalla Roma.

Uno “scippo” che ha scatenato la rabbia da parte degli affezionati milanisti, che avrebbero voluto uno scatto in avanti da parte della dirigenza, senza attendere per forza la cessione di Bennacer non ancora concretizzatasi. E i commenti sui social sono impietosi.

Ecco una carrellata di messaggi che si scagliano contro la dirigenza rossonera: “Ce lo siamo fatti fregare dalla Roma, dobbiamo solo andarci a nascondere”, “Red Bird è il male del Milan, devono andarsene”, “A centrocampo serviva come il pane”, “Squadra incompleta, le sensazioni sono pessime”, “Il Milan tornerà a vincere solo quando cambieremo dirigenza“.