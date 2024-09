Milan, che bordata: durissimo attacco dallo storico tifoso

Uno storico tifoso del Milan è su tutte le furie: un attacco vero e proprio alla dirigenza rossonera, scoppia la polemica

Bene ma non benissimo. Così potremmo riassumere il calciomercato del Milan e in generale l’intero avvio di stagione del club rossonero. Per il quale le prospettive sembravano poter essere maggiormente positive, ma adesso, nell’ambiente, filtra un certo scetticismo per la situazione nel suo complesso.

Un Milan che ha portato a casa, nella sessione di trattative, alcuni rinforzi senza dubbio importanti, ma la sensazione è che la rosa non sia stata completata nel modo opportuno. L’arrivo di Abraham come vice Morata non scalda più di tanto, a centrocampo si sognava un altro innesto di un certo peso dopo Fofana. I tifosi volevano Manu Kone, lo ha preso invece la Roma, a Milano ma nella formazione Under 23 in Serie C è arrivato il giovane Vos dall’Ajax.

Insomma, la sessione non si è chiusa con grandissima soddisfazione da parte dei sostenitori del Diavolo. Che adesso attendono che la squadra di Fonseca si risvegli, dopo un approccio decisamente rivedibile al campionato. Il portoghese e i suoi devono reagire per non rimanere già attardati rispetto alle prime posizioni in classifica. Soltanto il campo, adesso, potrà dire se il Milan potrà effettivamente ambire a una stagione di alto livello in campionato e in Champions League. Ma in molti sono scettici. Anche tra i tifosi eccellenti.

Milan, Salvini preoccupato dopo i sorteggi di Champions e il mercato: frecciata alla società

Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ha sempre seguito con passione la sua squadra. E spesso si è reso protagonista, però, di commenti taglienti sull’operato dei giocatori e della società.

Anche in questo caso, Salvini non si è smentito. E si è lasciato andare a una vera e propria frecciata, in occasione della festa del Carroccio a Brugherio. In quel caso, è stato intervistato dai cronisti presenti non soltanto su temi di politica, ma anche calcistici. E in merito alla situazione del Milan, la sua bordata non è passata inosservata.

In particolare, parlando dei sorteggi di Champions League, con il Milan che ha trovato Liverpool, Real Madrid, Bruges, Leverkusen, Stella Rossa, Dinamo Zagabria, Girona e Slovan Bratislava, potendo dunque giocarsela per il passaggio del turno, Salvini ha spiegato, in maniera caustica: “Senza comprare nessuno, non sarebbe cambiato nulla nemmeno se ci avessero estratto con il Pescara“. A Fonseca e ai suoi giocatori il compito di provare a smentirlo.