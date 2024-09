Milan, l’ultima vittoria in Serie A: il dato è allarmante

La situazione è catastrofica. Il Milan non sa cosa significa vincere: è scattato l’allarme rosso dopo il pareggio contro la Lazio

Un incubo infinito. I tifosi del Milan stanno vivendo un sogno terribile, questo inizio di stagione davvero disastroso. Ma in realtà il periodo no va avanti ormai da tanto, troppo tempo.

L’ultima vittoria del Diavolo in Serie A risale, infatti, all’undici maggio, quando Rafa Leao e compagni si imposero contro il Cagliari a San Siro con il netto risultato di 5 a 1. Poi sono arrivate la sconfitta, esterna contro il Torino per 3 a 1 e il pareggio interno per 3 a 3, contro una squadra retrocessa, la Salernitana.

Il sostenitore del Milan sperava di vivere un inizio di stagione diverso, ma l’estate ha portato via Stefano Pioli e consegnato al Diavolo Paulo Fonseca, ma la squadra rossonera (seppur con uomini diversi) è rimasta la stessa nell’atteggiamento. I soliti problemi difensivi e tanta fragilità dopo la prima difficoltà.

Il Milan ha dimostrato così di avere poco carattere oltre che una guida che non è riuscita ancora ad inculcare le proprie idee ai giocatori. Contro Torino, Parma e Lazio non si è così visto nulla di nuovo, se non le solite fragilità. Maignan, senza colpe, ha così incassato sei reti, praticamente tutte identiche. I cinque gol segnati hanno dunque fruttato solamente due punti.

Milan, una vittoria nelle ultime dieci partite

In Serie A la vittoria manca quindi da ben cinque partite. Ma se si prende in considerazione una striscia ancora più lunga, la preoccupazione dei tifosi non può che essere maggiore.

Prima della netta vittoria per cinque a uno, contro il Cagliari, dello scorso 11 maggio, gli uomini di Stefano Pioli avevano pareggiato 3 a 3 contro il Genoa tra le mure amiche. Prima ancora era arrivato il pari per 0 a 0 contro la Juventus a Torino.

Andando indietro nel tempo c’è, infine, il ko Scudetto contro l’Inter per due a 1 e un altro 3 a 0, esterno, contro il retrocesso Sassuolo. Nelle ultime dieci partite di Serie A, dunque, il Milan ha vinto solamente una volta, pareggiando sei match. Sono tre, invece, le sconfitte. E’ evidente, che se non si cambia marcia, tutto sarà compromesso a breve e dopo la sosta c’è il Venezia, match assolutamente da vincere, prima di Liverpool e Inter, sfide in cui il Diavolo rischia grosso.

I risultati delle ultime dieci partite in Serie A

Sassuolo-Milan 3-3

Milan-Inter 1-2

Juventus-Milan 0-0

Milan-Genoa 3-3

Milan-Cagliari 5-1

Torino-Milan 3-1

Milan-Salernitana 3-3

–

Milan-Torino 2-2

Parma-Milan 2-1

Lazio-Milan 2-2