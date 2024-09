Spesa Milan in casa Empoli, doppio colpo in vista del 2025

Parola d’ordine: programmazione. Il Milan ha già messo nel mirino per la prossima estate due gioielli dell’Empoli

Un inizio stentato, difficile, deludente. Il nuovo Milan di Paulo Fonseca fa enorme fatica a decollare. Una squadra che, nelle prime due apparizioni in campionato contro Torino e Parma, è apparsa slegata, senza un’anima ben precisa. L’allenatore portoghese, in tal senso, ha fatto fatica a dare una spiegazione rispetto alle brillanti prestazioni fornite quest’estate nelle amichevoli.

Servirà il prima possibile un cambio di marcia, per sperare di non perdere ulteriore terreno dall’Inter che in vetta alla classifica dopo il sonoro 4-0 rifilato all’Atalanta pare inarrestabile. E così anche in virtù di una sessione estiva di calciomercato generosa, nella quale la dirigenza di Via Aldo Rossi ha cercato di seguire in maniera certosina le direttore dell’allenatore portoghese, deciso più che mai a puntare su un 4-2-3-1 estremamente offensivo. Da qui le firme di Fofana e Pavlovic, arrivati per dare solidità ed equilibrio in mediana e al centro della difesa. Ma non solo.

In attacco è arrivato Alvaro Morata ed in ultimissima battuta pure Tammy Abraham, calciatore espressamente richiesto da Fonseca e che adesso in rossonero è chiamato a dare risposte confortanti anche e soprattutto dal punto di vista atletico. D’altro canto tra i tifosi c’è grande delusione per il mancato arrivo di Manu Konè, finito nelle ultime ore di agosto alla Roma. Nel frattempo, però, i vertici rossoneri hanno già evidenziato due possibili colpi per il futuro direttamente in Serie A.

Dall’Empoli al Milan: doppio colpo rossonero

Occhi in casa Empoli, una delle fucine più fruttuose in quanto a gioielli da seminare tra le big del nostro calcio. E così la dirigenza di Via Aldo Rossi guarda lontano, a due affare che potenzialmente potrebbe provare a chiudere prima della riapertura della prossima sessione di calciomercato.

Il primo profilo attenzionato dal ‘Diavolo’ è Jacopo Fazzini, pilastro e numero 10 di mister Sullo che ha inciso con una grande prestazione nell’ultima clamorosa vittoria dei toscani all’Olimpico contro la Roma. Un calciatore di grande spessore tecnico, in grado di agire in mezzo al campo ma soprattutto sulla trequarti, con prestazioni sempre abbondantemente sopra la sufficienza. Il 21enne di Massa, in scadenza nel 2027, ha una valutazione di appena 6 milioni di euro. Di pari passo un altro investimento dei rossoneri potrebbe riguardare la difesa.

Mattia Viti, centrale difensivo di 22 anni, piace molto ai dirigenti milanisti. 190 centimetri, molto abile nel gioco aereo, ha giocato sempre da titolare e sempre per 90′: 3 apparizioni fino a questo momento, due in Serie A ed una in Coppa Italia, con 270′ racimolati dal classe 2002. Un doppio colpo di prospettiva che potrebbe regalare a Fonseca due potenziali pilastri del Milan del futuro.