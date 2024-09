Bocciatura in casa Milan: il nuovo acquisto vede il posto a rischio

Non è partita al meglio la stagione di un nuovo acquisto del Milan che vede già a rischio il suo posto da titolare.

Dopo tre giornate di campionato è già tempo di contestazione in casa Milan con i tifosi che hanno fischiato la squadra al termine del pareggio ottenuto all’Olimpico contro la Lazio.

Due punti conquistati in classifica arrivati dopo i pari contro Torino e Lazio ed il ko di Parma. Un Milan che si presenta quindi alla prima sosta del campionato già in colpevole ritardo in classifica con la sensazione che la lotta per lo scudetto non sia già un discorso per la squadra di Fonseca durante questa stagione. Il club ha cambiato molto in sede di mercato, dall’allenatore fino ad arrivare ai calciatori con alcuni acquisti che stanno cercando di inserirsi nei nuovi meccanismi della squadra.

Milan, un acquisto sta già deludendo: posto da titolare a rischio

Le prime uscite di Emerson Royal con la maglia del Milan non stanno convincendo stampa e tifosi con il brasiliano finito nell’occhio del ciclone. All’errore di Parma per il 2-1 dei ducali, si sono aggiunti quelli di Roma con la squadra di Baroni che ha messo a segno le due reti arrivando proprio dalla sua parte.

La prima uscita da titolare del brasiliano con la maglia rossonera è stata quindi ampiamente insufficiente con Davide Calabria che punta a tornare al suo posto alla ripresa del campionato. L’ex giocatore del Tottenham avrà due settimane per entrare al meglio nei meccanismi della squadra e chiesti da Paulo Fonseca ma la sensazione è che il tecnico portoghese possa tornare ad affidarsi al capitano alla ripresa delle ostilità.

Arrivato al Milan per una cifra intorno ai 15 milioni di euro più bonus, Emerson Royal è chiamato ad offrire alla squadra un contributo sia dal punto di vista difensivo che offensivo con il club che ha dato l’ok alla partenza di Kalulu verso la Juventus, certo di voler puntare sulla coppia formata dall’ex Spurs e Calabria sulla fascia destra.

A poter dare il cambio alla coppia di terzini presenti in rosa c’è anche Filippo Terracciano. Il difensore ex Verona ha trovato la sua prima maglia da titolare in occasione della partita contro la Lazio mettendo in mostra una discreta prestazione non senza qualche sbavatura. Molto da lavorare quindi per Fonseca nelle due settimane di stop con la stessa posizione del tecnico portoghese che inizia ad essere in discussione dopo i primi risultati deludenti.