Calendario Milan dopo la sosta, le prossime partite dei rossoneri

Saranno sei le partite prima della nuova sosta per le nazionali: ecco i match in cui sarà impegnato il Milan di Paulo Fonseca

E’ iniziata davvero male l’avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan. Il tecnico portoghese non è riuscito a vincere nemmeno una partita e dopo tre sfide di Serie A sono solamente due i punti conquistati, grazie ai pareggi per 2 a 2 contro Torino e Lazio. Nel mezzo, come è noto, è arrivata la sconfitta contro il Parma al Tardini.

E’ già crisi per i rossoneri, che devono quindi rimboccarsi le maniche e darsi da fare. Dopo la pausa per le nazionali si tornerà in campo e non si potrà più sbagliare. Il Diavolo è atteso da un calendario davvero fitto e con tante partite complicate. Dopo lo stop si tornerà a giocare a San Siro, contro il Venezia, di sabato alle ore 20.45 (ufficialità della Lega di Serie A arriva propio in questi minuti). Nessun dubbio, invece, sul match, sempre tra le mura amiche, contro il Liverpool. Ci saranno dunque i Reds di Salah per la prima partita europea dell’anno: calcio d’inizio in programma alle 21.00 del 17 settembre.

Milan, attesa per il derby

Dopo la grande sfida di Champions League, Fonseca dovrà preparare il derby di Milano. Un passo falso potrebbe essere davvero letale per il tecnico portoghese. La partita è in programma nel weekend del 22 settembre.

Il fine settimana successivo, poi, il Diavolo sarà chiamato ad ospitare il Lecce. La speranza è che il fattore campo (Quattro partite partite su quattro a San Siro, con l’Inter in trasferta) possa aiutare a rimettere il Milan in carreggiata.

Prima della nuova pausa, Rafa Leao e compagni giocheranno su due campi insidiosi: il primo ottobre si andrà a Leverkusen per la seconda giornata di Champions League, per affrontare i campioni di Germania, allenati da Alonso, alle ore 21.00. Dopo la sfida contro il Bayer si volerà a Firenze per Fiorentina-Milan per la settima giornata di Serie A. Anche in questo caso la Lega deve ancora stabilire giorno e orario della gara, in programma comunque nel fine settimane del 6 ottobre. Poi la nuova pausa, momento in cui la società rossonera sarà chiamata al primo bilancio stagionale. Saranno in quei giorni che capiremo la posizione di Fonseca, ma già il campo avrà emesso il suo verdetto

Milan-Venezia 14/09 ore 20.45

Milan-Liverpool 17/09 ore 21.00

Inter-Milan 22/09 da definire

Milan-Lecce 29/09 da definire

Bayer Leverkusen 01/10 alle ore 21.00

Fiorentina-Milan 06/10 da definire