Djokovic netto su Sinner: annuncio che sorprende

Novak Djokovic torna a parlare di Jannik Sinner dopo la bufera delle ultime settimane: annuncio sorprendente

Sono passati diversi giorni dallo scoppio della clamorosa bufera mediatica riguardante il caso doping che ha coinvolto, suo malgrado, Jannik Sinner, e di cose pesanti se ne sono dette nei suoi confronti. Tra chi non lo ha attaccato, ma nemmeno difeso, c’è sicuramente Novak Djokovic. Un giocatore che ha sempre manifestato stima per l’azzurro, e che dopo la sua eliminazione dagli US Open è voluto tornare a parlare della sua situazione, lasciandosi andare a un annuncio che ha sorpreso i fan.

Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, in molti si sarebbero aspettati ben altre parole da Nole, conoscendo appunto il rapporto tra lui e Jannik. In conferenza stampa il serbo, parlando del caso Clostebol, si era invece limitato a sottolineare come ci sia bisogno nel tennis di equità di giudizio, per difendere soprattutto i diritti di quei giocatori che non possono permettersi team legali estremamente dispendiosi.

Non un’accusa nei confronti di Sinner ma un modo per evidenziare quelle disparità che purtroppo, in uno sport classista come il tennis, esistono ancora, e non possono essere negate. Chiusa questa parentesi, nella sua fugace apparizione a Flushing Meadows Nole non è però più tornato sull’argomento. Subito dopo la sua sconfitta sorprendete contro Popyrin è però tornato a parlare, lasciandosi andare a un annuncio sull’azzurro che ha strappato più di un sorriso ai tifosi italiani.

Djokovic torna a parlare di Sinner: parole al miele, l’annuncio è sorprendente

La prima settimana degli US Open 2024 sarà sicuramente ricordata come quella delle più grandi sorprese a livello Slam degli ultimi anni. Perdere nel giro di ventiquattr’ore i tre medagliati dell’Olimpiade di Parigi, tra cui il campione in carica, Novak Djokovic, e il vincitore degli ultimi Roland Garros e Wimbledon, Carlos Alcaraz, non è certo qualcosa che accade tutti i giorni.

Le sconfitte dell’ormai ex numero 2 al mondo, del fuoriclasse spagnolo e di tanti altri big, tra cui il nostro Musetti, hanno fatto molto rumore, lasciando voragini enormi all’interno del tabellone. Buchi imprevisti in cui tutti potrebbero inserirsi e che, indubbiamente, a questo punto favoriscono proprio il numero uno al mondo, Jannik Sinner.

Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta al terzo turno, Nole ha analizzato con la consueta lucidità la situazione, e non ha nascosto il suo pensiero su quello che potrebbe essere il torneo da qui in avanti: “Il tabellone si è aperto. Il favorito principale a questo punto è Sinner, ma attenzione agli americani Tiafoe e Fritz, oltre a Zverev, Rublev, Dimitrov. Chiunque può vincere“.

Parole che mettono in evidenza il grande equilibrio venutosi a creare, soprattutto in una parte di tabellone, dopo la caduta dei giganti. E soprattutto dichiarazioni che sembrano mettere fine alle voci, peraltro già piuttosto soffocate, di possibili frizioni tra lui e Sinner. Due giocatori che non saranno forse amici per la pelle, ma che continuano a stimarsi e rispettarsi, come hanno avuto modo di dimostrare più volte in passato.