Impatto pazzesco col Milan Futuro, i tifosi lo vogliono subito in prima squadra

Gli sono bastati pochi minuti per far capire a tutti che è pronto per la prima squadra: il punto della situazione

Impatto devastante per il nuovo acquisto del Milan Futuro. Gli sono bastati davvero pochi minuti per far capire a tutti di che pasta è fatto.

Daniele Bonera lo ha buttato nella mischia, contro il Carpi, ad inizio ripresa, risultando subito deciso. Fisicamente imponente e a tratti dominante sia in fase di possesso, con accelerazioni palla al piede devastanti, sia in quella in cui il Milan era chiamato a recuperare la sfera. Vos ha dimostrato di possedere una grande tecnica (spettacolare un passaggio in profondità) e non ha avuto timore di puntare e saltare l’uomo. Era un po’ ovunque e sono bastati pochi scampoli di partita per conquistare tutti. Sui social così non c’è un tifoso, che guardava la partita, che non si è meravigliato della sua bravura. Tutti certi, che ben presto l’ex Ajax sarà in pianta stabile in prima squadra. La Serie C non può non stargli stretta.

Milan, tifosi schierati: tutti entusiasti di Vos, ora palla a Fonseca

Ecco alcuni tweet che non lasciano dubbi. Silvano Vos, acquistato nelle ultime ore di mercato dall’Ajax, per 2,5 milioni di euro più 2,5 milioni di bonus, è pronto a giocare tra i grandi.

I tifosi rossoneri non hanno alcun dubbio. Ora toccherà a Paulo Fonseca decidere se è davvero così.

OK è Serie C, ma Vos, entrato ad inizio secondo tempo, sta facendo 45 minuti di livello superiore, corsa, tecnica, visione di gioco.

Da stropicciarsi gli occhi. — Alessandro Muccini (@AlexMuccini) September 1, 2024

Il #Milan ha una vera gemma tra le sue mani Silvano "Baby Gullit" #Vos 💎🇳🇱 — Tecatito (@eltecatito_) September 1, 2024

Silvano Vos palesemente di un livello superiore a quello della Serie C. — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) September 1, 2024

Comunque #Vos non c’entra niente col #MilanFuturo e la #Legapro. Non so se sia pronto per la prima, anzi, ma al Milan Futuro è già leader qualitativo.#Milan — Pietro Balzano Prota (@PBPcalcio) September 1, 2024

Accendo un attimo su Milan Futuro, dopo un secondo palletta spettacolare di SILVANO FUTBOL VOS — Zorø (@Zoroback_023) September 1, 2024