Maignan sta con Theo Hernandez, il messaggio è chiaro (FOTO)

Dopo il “caso Hernandez-Leao”, Maignan sembra prendere posizione tramite i social network: ecco la sua ultima storia Instagram.

Lazio-Milan è una partita che ha fatto parlare non solo per le azioni in campo e i 4 gol segnati nel 2-2 finale. È successo un episodio che forse non si era mai visto e che ha inevitabilmente scatenato delle discussioni.

Ovviamente, ci riferiamo al momento del cooling break del secondo tempo, quando Theo Hernandez e Rafael Leao non si sono avvicinati alla panchina e non sono stati assieme al resto dei compagni. Si sono messi completamente dall’altra parte del campo, parlando tra loro e attendendo che la pausa terminasse. Molti hanno criticato questo comportamento dei due giocatori, è inevitabile.

Theo Hernandez, Mike Maignan prende posizione

Hernandez al termine della partita ha parlato a Milan TV spiegando che lui e il portoghese erano entrati da 2 minuti, quindi non avevano bisogno di un cooling break. Ha chiarito che non c’era nulla contro la squadra o l’allenatore. Nessun problema, nessun caso, come asserito anche da Paulo Fonseca a DAZN e in conferenza stampa allo stadio Olimpico. Anzi, l’allenatore ha persino dichiarato di non essersi accorto che non fossero presenti a bordocampo.

La sensazione iniziale è stata quella di un gesto di “protesta” dei due giocatori per il fatto di essere stati esclusi dalla formazione titolare. Fonseca, che evidentemente non li aveva visti sufficientemente in condizione, ha preso una decisione forte. E lo ha fatto dopo aver parlato con entrambi a Milanello durante la scorsa settimana: la scelta gli era stata comunicata con anticipo e il tecnico ha aggiunto che era stata anche accettata dai diretti interessati.

Normale che Fonseca abbia voluto fare un po’ il “pompiere” dopo Lazio-Milan, perché non può rischiare di peggiorare una situazione già complicata. È chiaro a tutti che Theo e Rafa hanno avuto un comportamento non correttissimo. Tammy Abraham e Yunus Musah, entrati assieme a loro, sono andati regolarmente verso la panchina per stare con i compagni e ascoltare eventuali nuove direttive dall’allenatore. DAZN ha anche raccontato che Abraham aveva chiamato i due, che però hanno preferito rimanere dall’altra parte del campo.

Forse la sosta nazionali è arrivata nel momento giusto per il Milan, anche se Fonseca non avrà a disposizione diversi calciatori per poter lavorare sulle sue idee di calcio. Intanto, Mike Maignan ha pubblicato una storia Instagram che appare come un chiaro messaggio di sostegno al connazionale Hernandez.