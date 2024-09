Tifosi con le mani tra i capelli, l’annuncio su Ibrahimovic preoccupa

Non è un momento semplice in casa Milan. Anche l’ex calciatore e ora dirigente Ibrahimovic sta facendo discutere.

L’inizio di stagione del Milan è stato abbastanza balbettante. I rossoneri hanno soltanto due punti in classifica dopo tre giornate, un bottino sicuramente misero e non all’altezza delle aspettative dei tifosi. La società ha chiamato Paulo Fonseca per migliorare sia il gioco che i risultati. Fino a questo momento, il tecnico portoghese ha avuto grandi difficoltà e non è riuscito ancora a portare a casa una vittoria.

I due punti in classifica sono il frutto di due pareggi contro Torino e Lazio, in mezzo c’è la sconfitta contro il Parma al Tardini. Anche in occasione dell’ultimo match, pareggiato all’Olimpico contro la Lazio di Marco Baroni, il Milan ha messo in mostra diverse lacune, in tutti i reparti.

La squadra va avanti a folate e sembra che Fonseca non sia riuscito ancora a trovare l’equilibrio giusto per iniziare a vincere qualche partita. Come se non bastasse, i tifosi sono preoccupati per una vicenda che riguarda Zlatan Ibrahimovic.

Lazio-Milan, Ibrahimovic è nel caos

Il Milan ha pareggiato 2-2 in casa della Lazio, ottenendo soltanto un punto grazie ad una rete di Leao, entrato a partita in corso, a circa venti minuti dalla fine. La squadra ha sofferto a lungo la fisicità della Lazio ed è andata sotto nel punteggio prendendo due goal in cinque minuti.

Prima Castellanos e poi Dia, infatti, hanno ribaltato il risultato, dopo il goal di Pavlovic su calcio d’angolo nel primo tempo. L’assenza di Ibrahimovic ha fatto discutere, soprattutto visto il caso Theo e Leao, in panchina e oggetto di critiche per non aver partecipato al Cooling Break con il resto della squadra.

Dopo aver partecipato in maniera attiva al mercato, l’ex centravanti svedese ha deciso di staccare la spina per qualche giorno per godersi una breve vacanza. In questo momento, Zlatan Ibrahimovic non è in Italia, ma ha preso un breve periodo di ferie. Ferie in un momento che alcuni hanno giudicato assolutamente inopportuno, e Ibra è finito al centro delle polemiche.

Al rientro dalla sosta per le Nazionali Zlatan ci sarà e i tifosi sperano in un cambio di rotta immediato con la formazione rossonera che avrà il Venezia, il derby e i primi impegni di Champions League. Un calendario fitto e Fonseca è chiamato a rispondere subito, dopo un inizio di stagione terribile.