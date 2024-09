Ufficiale, l’ex Milan ha trovato squadra: colpo a costo zero

Adesso è ufficiale: l’ex giocatore del Milan ha trovato una nuova squadra. Colpo a parametro zero, arriva gratis. Ecco tutti i dettagli

Il calciomercato è terminato, almeno in Italia e nei campionati top, ma non per gli svincolati. Quel mercato lì sarà aperto ancora a lungo, con le squadre che possono valutare di tesserare i giocatori rimasti senza squadra. Anche perché mai come quest’anno la lista è bella folta e soprattutto comprende nomi di primissimo livello come ad esempio Rabiot. Ne sa qualcosa proprio il Milan che ha sondato il terreno per il francese e continua a farlo, nonostante si tratti poco più di una suggestione.

C’era un altro francese, una vecchia conoscenza dei rossoneri e più in generale della nostra serie A, rimasto senza squadra dopo l’addio al suo ultimo club, ormai solo qualche mese fa. Adesso però è arrivato l’accordo, l’ex Milan ha trovato squadra. Si tratta di un colpo a costo zero.

L’ex Milan trova squadra, arriva a parametro zero: i dettagli

Tiemoue Bakayoko, ha vestito la maglia rossonera per ben tre stagioni in due diverse esperienze. La prima volta nel 2018-19 e successivamente dal 2021 al 2023. Di sicuro la sua miglior annata è stata quella di sei campionati fa, quando con Gattuso in panchina riuscì a conquistarsi un posto fisso nel centrocampo meneghino, diventando un pupillo del tecnico calabrese che lo portò con sé anche al Napoli, dove ha giocato nel 2020-21.

31 presenze e 1 rete recita lo score nel suo primo campionato all’ombra del Duomo, solo 17 gettoni (e 0 gol), invece, nel biennio con Pioli in panchina. Dopo la fine della sua esperienza italiana, il francese si era rilanciato al Lorient, nella serie B francese. Anche questa avventura è finita con un addio lo scorso giugno e il classe ’94 era alla ricerca di una nuova squadra per l’intera estate. Si vociferava anche di un possibile ritorno in Italia per lui, con diversi club medio-piccoli di serie A sulle sue tracce.

Alla fine si è accordato con il PAOK Salonicco, uno dei club più blasonati della Grecia e che in questa stagione disputerà l’Europa League. L’annuncio è arrivato direttamente dallo stesso calciatore con un post apparso sul proprio account Instagram.

I greci l’hanno preso a parametro zero, dunque gratis. Una nuova avventura per la carriera del francese, alla prima esperienza nel paese ellenico e più in generale in un paese che non sia Francia, Inghilterra o Italia.