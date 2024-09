Prenotato per gennaio: il Milan piomba sul difensore italiano

Il Milan torna sul mercato, già prenotato un difensore italiano per gennaio: può essere il primo rinforzo invernale

Gli specialisti del calciomercato, a volte per portare acqua al proprio mulino, sono soliti lasciati andare a una frase fatta in questo periodo dell’anno: il mercato non finisce mai. Frase fatta che forse nasconde però un fondo di verità.

Al di là di quei colpi last minute tra il mercato degli svincolati che molti club, anche di Serie A, stanno continuando a fare in questi giorni di settembre, c’è chi come il Milan sta già lavorando al prossimo mercato, prenotando con grande anticipo un colpo importante che potrebbe essere aggregato alla rosa già a gennaio.

Per quanto in questo momento i problemi principali del Milan non riguardino tanto i nuovi arrivati, né i senatori già presenti da anni all’interno della squadra, bensì una guida tecnica che sembra non essere ancora riuscita ad amalgamarsi con l’ambiente, il club sta cercando già i profili ideali per rinforzarsi a partire dal prossimo gennaio.

Milan, super colpo in difesa: può arrivare un difensore italiano, le ultime

In particolare sembra che gli uomini mercato rossoneri abbiano intenzione di regalare a Fonseca almeno un nuovo grande colpo in difesa, in vista di una possibile, ma non scontata, cessione di Thiaw o comunque per rafforzare un reparto in cui, dietro ai due titolari, Tomori e Pavlovic, sono presenti in questo momento in rosa giocatori come il tedesco e Gabbia che non rappresentano una certezza.

E il nome giusto sarebbe stato individuato in un giovane difensore italiano protagonista in Serie A. Un ragazzo di grandissime qualità che può già vantare nel proprio curriculum esperienza internazionale e tanti minuti giocati in campionati di prima fascia.

Il ritorno di fiamma è un classico nel calciomercato. Molto spesso le varie società, una volta individuato un profilo interessante, lo tengono in stand by per richiamarlo alla propria attenzione al momento opportuno, anche a distanza di anni. Esempio classico è quello che potrebbe accadere al Milan nel prossimo mercato di gennaio.

Il club rossonero avrebbe infatti messo nel mirino un giovane difensore italiano seguito già con insistenza un paio di stagioni fa, quando il suo talento era ancora acerbo ma evidente. Un calciatore che, negli ultimi due anni, ha aumentato il suo bagaglio di esperienze, diventando un profilo all’altezza delle aspettative rossonere.

Il calciatore in questione è Mattia Viti, classe 2002, difensore di proprietà del Nizza ma tornato protagonista in Serie A già dalla scorsa stagione, prima in prestito al Sassuolo, adesso all’Empoli, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

Un ragazzo di 1 metro e 90 in grado di garantire attenzione in fase di marcatura e anche ottime doti in fase d’impostazione grazie a un piede mancino non banale. Il profilo ideale, vista la sua carta d’identità, per rinforzare la difesa rossonera nel presente e anche nel futuro.

Anche per questo motivo la società potrebbe farsi avanti già a gennaio, cercando magari di strappare un prezzo di favore al Nizza, che dal canto proprio potrebbe essere interessata a monetizzare un acquisto che in Francia non è riuscito a convincere fino in fondo.