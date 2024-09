Calendario Milan Serie A, quando si gioca il derby: è ufficiale

La Serie A ha diramato il calendario dalla quinta alla tredicesima giornata. I tifosi ora conoscono del dettaglio giorno e ora delle sfide del Milan

Dopo la pausa per le nazionali, il Milan è atteso da ben sei partite tra Serie A e Champions League, prima di un nuovo stop. Sabato 14 settembre si tornerà così in campo a San Siro contro il Venezia. Un match assolutamente da vincere per conquistare il primo successo stagionale e per poter preparare poi al meglio la sfida di Champions League contro il Liverpool, in programma martedì 17 settembre, sempre in casa, alle ore 21.00.

Poi ci sarà l’Inter ad attendere il Diavolo al Meazza. Proprio in questi minuti la Lega di Serie A ha comunicato il giorno e l’ora del derby milanese: con i nerazzurri, impegnati di mercoledì in Champions, la stracittadina andrà in scena domenica 22 settembre alle ore 20.45 e sarà trasmessa sui canali di Dazn.

Il calendario del Milan: dalla 6a alla 13a giornata

La Serie A, attraverso il canale ufficiale Radio Serie A con RDS, ha, inoltre, comunicato, anche le altre date. I tifosi conoscono dunque il calendario del Milan fino alla tredicesima giornata. In quella circostanza, il Diavolo sarà impegnato a San Siro contro la Juventus. Si giocherà alla ore 18.00, il 23 novembre. Ma andando con ordine. La sesta giornata vedrà il Milan sempre in casa contro il Lecce, venerdì 27 settembre alle ore 20.45. Fiorentina-Milan, settimo turno di Serie A e ultimo prima della nuova sosta, andrà in scena domenica 6 ottobre alle ore 20.45.

Dopo la pausa si giocherà l’ottava giornata, con il Milan che ospiterà l’Udinese sabato 19 ottobre alle ore 18.00. Sette giorni dopo, alla stessa ora, il Diavolo andrà al Dall’Ara per la partita contro il Bologna. Infrasettimanale, martedì 29 ottobre, alle ore 20.45, contro il Napoli, per la decima giornata. Il sabato successivo, 2 novembre, Leao e compagni andranno a Monza per la sfida che avrà inizio alle ore 20.45. La dodicesima giornata si giocherà, poi, sabato 9 novembre e vedrà impegnato il Milan a Cagliari, prima della tredicesima, che come porterà il Diavolo ad ospitare la Juventus.

Il calendario di Serie A, dalla quarta alla tredicesima giornata:

Quarta giornata: Milan-Venezia, sabato 14 settembre 2024 ore 20.45 (DAZN)

Quinta giornata: Inter-Milan, domenica 22 settembre 2024 ore 20.45 (DAZN)

Sesta giornata: Milan-Lecce, venerdì 27 settembre 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Settima giornata: Fiorentina-Milan, domenica 6 ottobre 2024 ore 20.45 (DAZN)

Ottava giornata: Milan-Udinese, sabato 19 ottobre 2024 ore 18.00 (DAZN)

Nona giornata: Bologna-Milan, sabato 26 ottobre 2024 ore 18.00 (DAZN)

Decima giornata: Milan-Napoli, martedì 29 ottobre 2024 ore 20.45 (DAZN)

Undicesima giornata: Monza-Milan, sabato 2 novembre 2024 ore 20.45 (DAZN/Sky/NOW)

Dodicesima giornata: Cagliari-Milan, sabato 9 novembre 2024 ore 18.00 (DAZN)

Tredicesima giornata: Milan-Juventus, sabato 23 novembre 2024 ore 18.00 (DAZN)