F1 nel caos, non correrà a Baku: si scatena la bufera

Caos in Formula Uno, il pilota non correrà nel prossimo Gp dell’Azerbaigian a Baku: e si scatenano le polemiche

In questa stagione, se gli appassionati volevano una Formula Uno vibrante e incerta sono stati accontentati. Annata 2024 assai diversa dalla precedente, in cui lo strapotere Red Bull è finito molto più in discussione del previsto.

La vettura anglo-austriaca comanda sempre nella classifica piloti e in quella costruttori, ma il trend, specie nelle ultime settimane, non è così favorevole, anzi. Verstappen non vince da sei gare, una striscia decisamente inusuale per lui. E da dietro sta emergendo prepotentemente la McLaren, ma anche Ferrari e Mercedes stanno dicendo la loro.

E’ una McLaren che è pienamente in corsa per il Mondiale, avendo ridotto a soli otto punti il divario in classifica costruttori. E c’è anche la Ferrari, a -39, ancora in lizza. In classifica piloti, poi, Verstappen ha ancora margine, ma non può distrarsi: Norris è a 62 punti, Leclerc a 86, con ancora otto gare davanti.

A Monza, nel Gp d’Italia, la grande gioia per la Ferrari, con l’impresa di Leclerc e una strategia audace che è andata a segno, per la terza vittoria stagionale del Cavallino. Seconda e terza la McLaren con Piastri e Norris, per una sorta di occasione persa, viste le difficoltà Red Bull. Ora, appuntamento al weekend dal 13 al 15 settembre per il Gp d’Azerbaigian, ultimo della stagione in Europa, prima di spostarsi in Asia e America. Un Gp che potrebbe vedere un protagonista del Mondiale fermo al palo.

Formula Uno, stop in vista per Magnussen a Baku: ma arriva una difesa inattesa

Pende infatti una possibile squalifica su Kevin Magnussen. Il pilota della Haas, a Monza, è stato penalizzato per un contatto con Gasly della Alpine al 19esimo giro alla variante della Roggia, ma non è finita qui.

Con una penalità di due punti sulla superlicenza, Magnussen sarebbe costretto a saltare la tappa di Baku. Tuttavia, c’è chi si è espresso a favore del pilota danese. E’ stato proprio Gasly, protagonista del contatto incriminato in pista.

A fine gara, commentando la decisione della direzione gara, non si è detto infatti d’accordo. Ecco cosa ha dichiarato il francese: “Sarebbe ingiusto penalizzarlo, spero tornino indietro, mi farebbe piacere difenderlo. C’è stato un contatto ruota a ruota ma null’altro, non ho perso tempo, lui ci ha provato e basta”.