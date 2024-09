La scelta è presa: il Milan ora non ha più dubbi

Decisione importante presa dal Milan, arriva una doppia svolta fondamentale per il club rossonero: le ultime

Numeri alla mano, siamo di fronte al peggior inizio di campionato da tanti anni a questa parte per il Milan. Uno scenario che nelle amichevoli prestagionali, che avevano dato ottimi segnali, sarebbe stato difficile prevedere. Invece, i rossoneri si sono trovati di fronte difficoltà inattese e in questo momento arrancano.

Appena due punti in tre partite, con avversari non semplicissimi da gestire, d’accordo, ma era lecito attendersi di più in termini di compattezza e di proposta di gioco da parte del Diavolo. Che ha confermato di avere un ottimo potenziale offensivo, ma avendo problemi nella gestione dell’equilibrio in campo. Il Milan è stato quasi sempre in svantaggio e Fonseca dovrà lavorare su questo.

Situazione già abbastanza delicata per il tecnico portoghese, che alla ripartenza dovrà metterci del suo per far entrare finalmente a regime la squadra ed evitare che la distanza dalle prime posizioni si faccia già incolmabile. Più di qualcuno ha parlato anche di messa in discussione della panchina, una eventualità che avrebbe del clamoroso dopo solo poche partite ufficiali.

Il clima che si respira attorno al Milan non è dei migliori. In tal senso, il club opta per una presa di posizione forte e inequivocabile, per cercare di uscire dall’impasse.

Il Milan e il caso Leao-Theo Hernandez: il club sta con Fonseca

Sabato sera, contro la Lazio, altra partita dai segnali contraddittori, con il Milan prima in vantaggio, poi rimontato, poi capace di pareggiare con una azione spettacolare. E con i neo entrati Leao e Theo Hernandez, lasciati in panchina e subito in grado di fare la differenza appena sul terreno di gioco.

Aveva fatto discutere l’esclusione dei due dal primo minuto dopo le prime due gare poco brillanti. Ancor più polemiche ha creato la famosa scena del cooling break, con il portoghese e il francese lontani dal resto del gruppo. Hernandez ha provato a gettare acqua sul fuoco, spiegando come i due fossero, per l’appunto, appena entrati in campo e dunque senza bisogno di riposo e di ricevere ulteriori indicazioni tattiche, ma la sua versione non ha convinto del tutto.

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, il Milan si schiera del tutto dalla parte di Fonseca. La vicenda è considerata chiusa, la posizione del tecnico viene al momento blindata – con i prossimi risultati che saranno però naturalmente importanti – ma al rientro dalle nazionali in casa rossonera si auspica che Leao e Theo Hernandez abbiano un atteggiamento diverso.