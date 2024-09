Un altro nazionale francese nel mirino: il Milan prepara il colpo per il 2025

Il mercato del Milan non ha soddisfatto la dirigenza e così già si lavora in vista del 2025: un nazionale francese nel mirino

Un mercato che fin qui non ha prodotto risultati eccellenti: il cammino del Milan è già in salita perché nelle prime tre giornate appena due i punti conquistati. Un bottino davveo misero che fa tornare indietro nel tempo di ben 13 anni: era da tanto, infatti, che i rossoneri non partivano così male in campionato.

Non è stato certo l’inizio che si aspettava Paulo Fonseca, già finito nel mirino dei tifosi e della critica sia per il modo di giocare di Leao e compagni che per la gestione del gruppo. La panchina di Theo Hernandez e dello stesso esterno lusitano ha creato non poche polemiche, anche per il gesto dei due calciatori nell’ormai famoso “cooling break” che ha creato una vera e propria bufera sul Milan.

Fin qui, dicevamo, il mercato in entrata non ha inciso: Morata ha segnato all’esordio ma poi è finito ko, in gol anche Pavlovic che ha provato anche a salvare la difesa dai naufragi delle prime tre gare ma invano. Nel frattempo si aspettano risposte ed indicazioni importanti anche da Emerson Royal e Fofana, acquisto, quest’ultimo, voluto fortemente da Fonseca.

Milan, pronto un super colpo: arriverà nel 2025

Un mercato, quello estivo, che ha solo aggiunto puntelli, come peraltro spiegato anche da Ibrahimovic in più di un’occasione. Acquisti mirati per rinforzare una rosa che ha vissuto la sua profonda rivoluzione solo nella scorsa stagione con ancora Stefano Pioli alla guida dei rossoneri.

Solo il tempo dirà se la scelta strategica della dirigenza sia stata indovinata oppure no: di certo c’è che in via Aldo Rossi non hanno perso di vista le possibili occasioni di mercato e già pianificano il futuro. E così per il 2025 è già finito nel mirino un nuovo potenziale acquisto.

Si tratta di un centrocampista francese che gioca in Serie A: ci riferiamo a Matteo Guendouzi, alfiere della mediana di Baroni nella Lazio. Classe ’99, il calciatore è alla seconda stagione in biancoceleste ed ha fin da subito mostrato le sue qualità, sia di interdizione che in fase di palleggio e possesso palla, senza disdegnare qualche rete.

Tre gare su tre disputate in questa stagione, Guendouzi in carriera ha vestito le maglie di Arsenal ed Olympique Marsiglia e di certo sarebbe un innesto di qualità per la mediana rossonera. Non sarà semplice spuntarla con Lotito, presidente dalla bottega cara ma sembra proprio che i dirigenti rossoneri stia preparando l’assalto per la prossima stagione.