Il grande rifiuto di Kjaer: ha detto no ad una incredibile offerta

L’ex difensore del Milan è ancora senza squadra: ha già rifiutato delle proposte, alcune importanti economicamente.

Simon Kjaer è arrivato a Milano nel gennaio 2020 dopo dei mesi anonimi all’Atalanta e non c’erano particolari aspettative, va detto. Invece, il danese si è subito preso il posto da titolare e un ruolo da leader all’interno della squadra. È stato fondamentale per un gruppo che era composto da tanti giovani a cui serviva una guida, un esempio da seguire.

Purtroppo, a un certo punto ci sono stati degli infortuni che lo hanno condizionato e hanno fatto calare il livello delle sue prestazioni. Ha perso la titolarità, anche se ha sempre cercato di farsi trovare pronto e non ha mai fatto mancare la sua professionalità, oltre che il suo contributo allo spogliatoio in termini di sostegno ai compagni. A marzo ha compiuto 35 anni ed era scontato che il suo contratto in scadenza a fine giugno non sarebbe stato rinnovato, una scelta comprensibile.

Ex Milan, Kjaer alla ricerca di una squadra

Non è più giovanissimo e non ha la tenuta fisica delle stagioni migliori, però Kjaer non ha intenzione di lasciare il calcio giocato. Ha detto addio alla nazionale della Danimarca, decisione condivisibile, però vuole giocare ancora qualche anno. Ci si aspettava che trovasse una squadra abbastanza facilmente, invece è ancora libero e sta valutando le diverse opzioni sul tavolo.

Le offerte non sono mancate. Il quotidiano Tuttosport ha rivelato che Kjaer ha rifiutato due proposte, sicuramente ricche, che gli sono arrivate dall’Arabia Saudita. Non ha intenzione di andare a giocare nella Saudi Pro League, anche se alla sua età sarebbe una scelta comprensibile. Preferisce rimanere nel calcio europeo, probabilmente anche per ragioni familiari.

Ora sulle sue tracce ci sono delle società turche e sembra che anche il Venezia stia pensando a lui. Il mercato dei giocatori svincolati è aperto e dunque il club veneto può tranquillamente tesserarlo, se dovesse trovare un accordo con lui. Per Eusebio Di Francesco sarebbe un gran colpo poter disporre di un difensore esperto e con doti da leader come Kjaer. Da capire se il giocatore abbia voglia di mettersi in gioco con una squadra che lotterà per la salvezza.

L’ex Milan è stato accostato anche al Vasco da Gama, squadra brasiliana alla ricerca di un nuovo difensore centrale. Difficile immaginare un trasferimento in Brasile per Simon. Vedremo quale scelta farà nei prossimi giorni.