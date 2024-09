Milan, non è finita: la pista si riapre a gennaio

Un’operazione che avrebbe potuto concretizzarsi a fine agosto potrebbe andare in porto nel mercato invernale: arrivano conferme importanti.

Tammy Abraham è stato l’ultimo colpo del calciomercato estivo del Milan, che non è riuscito ad assicurarsi anche un altro centrocampista. Dopo l’ingaggio di Youssouf Fofana dal Monaco, aveva pensato a un ulteriore innesto nel reparto e non è riuscito a prenderlo a causa di una mancata cessione.

Per una questione di liste, la società rossonera doveva vendere per poter tesserare un altro giocatore straniero over 22. Gli indiziati per la partenza erano Ismael Bennacer e Luka Jovic, ma nessuno dei due è poi partito e di conseguenza non è stato possibile acquistare un altro mediano. L’obiettivo era Manu Koné, successivamente trasferitosi alla Roma quando aveva capito che non sarebbe stato possibile andare a Milano, la sua prima scelta.

Milan, possibile cessione nel mercato invernale

Bennacer non si era allenato per tre giorni e subito si era pensato a una decisione legata al calciomercato. Paulo Fonseca in conferenza stampa ha parlato di problema di gastroenterite, però non è un segreto che l’algerino fosse considerato cedibile. C’erano state delle richieste dalla Saudi Pro League, però le trattative non sono arrivate al traguardo. Era emerso anche un sondaggio da parte dell’Atletico Madrid e un certo punto c’è stato l’inserimento concreto del Marsiglia.

Roberto De Zerbi apprezza molto l’ex Empoli e lo avrebbe voluto nel suo centrocampo, ma le due società non hanno trovato un accordo. Il giocatore aveva detto sì all’eventualità di un trasferimento in Provenza, il progetto lo attirava e lo riteneva una buona occasione di rilancio dopo una stagione difficile. L’offerta del Marsiglia prevedeva un prestito con diritto, ma solamente con un prestito molto oneroso il Milan avrebbe dato l’ok. Inoltre, c’era l’ostacolo dello stipendio (circa 3,5 milioni di euro netti annui) non facile da superare.

Troppo poco tempo per una trattativa così difficile, non c’erano le condizioni per giungere a un’intesa. Ma non è escluso che le parti possano tornare a parlare in vista della finestra invernale del calciomercato. Anzi, secondo quanto rivelato da La Provence, il Marsiglia avrebbe già informato Bennacer dell’intenzione di effettuare un nuovo tentativo.

Il club ha appena venduto Jordan Veretout al Lione per 4 milioni più 2 di bonus e si liberato del suo ingaggio. Ha più margine per rifarsi avanti a gennaio, quando comunque bisognerà valutare lo status di Bennacer al Milan. L’auspicio di Paulo Fonseca è quello di averlo pienamente coinvolto nel suo progetto tecnico in questi mesi, poi si vedrà.