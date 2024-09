Retroscena Rabiot, ecco perché il Milan si è tirato indietro

Il club rossonero aveva fatto un tentativo per l’ex Juventus: i dettagli di come sono andate le cose.

Paulo Fonseca per il centrocampo ha ricevuto un unico rinforzo, Youssouf Fofana, ma ne avrebbe accettato volentieri un altro. Negli ultimi giorni della sessione estiva del calciomercato la dirigenza ha provato ad accontentarlo, ma per un nuovo innesto sarebbe stata necessaria una cessione. Non è avvenuta e, dunque, il reparto è rimasto immutato.

I nomi più gettonati erano quelli di Manu Koné e Adrien Rabiot. Il primo era un vecchio pallino do Geoffrey Moncada, che lo voleva già quando militava nel Tolosa, poi il giocatore scelse il Borussia Moenchengladbach. Frenato dalla mancata vendita di uno tra Ismael Bennacer e Luka Jovic, il Milan non ha potuto affondare il colpo e così il 23enne francese si è trasferito alla Roma in prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro, a cui aggiungere altri 2-3 milioni di bonus.

Rabiot, richiesta folle al Milan: le ultime notizie

Per quanto riguarda Rabiot, il fatto di essere rimasto svincolato dopo il mancato rinnovo con la Juventus lo rendeva (e lo rende) tesserabile anche dopo la chiusura ufficiale della finestra estiva del calciomercato. Ovviamente, fare una cessione rimaneva comunque cruciale per il Milan. Alla fine, il nazionale francese non è arrivato a Milanello e non c’è speranza che lo scenario possa sorprendentemente cambiare.

Al netto del problema a vendere, per il club rossonero non c’erano comunque le condizioni per ingaggiare Rabiot. Secondo quanto rivelato dalla Turchia, la madre-manager Veronique ha chiesto uno stipendio da ben 12,5 milioni netti annui più altri 5 milioni alla firma. Una pretesa economica che è salita rispetto a quella di inizio estate, quando per l’ingaggio aveva richiesto 7,5 milioni e per la firma altri 2,5 milioni.

Com’è noto, il Milan aveva formulato una proposta contrattuale che prevedeva un accordo di quattro anni a circa 5-5,5 milioni netti annui. Non è chiaro l’importo per la commissione, anche se tutti sanno che il club rossonero difficilmente cede alle richieste degli agenti. Le cifre in ballo erano troppo alte e Giorgio Furlani ha preferito farsi da parte.

Anche il Galatasaray aveva fatto un tentativo con Rabiot in questi giorni, però non è andato a buon fine. In queste ore è emersa l’esistenza di una super offerta da parte dell’Al Nassr, squadra della Saudi Pro League che avrebbe messo sul tavolo un contratto triennale da ben 20 milioni annui. Notizia che arriva dalla Francia, precisamente da RMC Sport. Il futuro dell’ex Juventus potrebbe essere in Arabia Saudita come compagno di Cristiano Ronaldo, che ha già conosciuto ai tempi dell’esperienza a Torino.