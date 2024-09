Sinner, che rivalità con Alcaraz: l’annuncio toglie ogni dubbio

Uscito con lo status rafforzato dal match di quarti di finale a New York contro Tommy Paul, Jannik Sinner incassa le parole del rivale

L’avversario era di quelli ostici, pronto a preparare un bel trappolone per il numero uno del seeding a New York, avendo anche dalla sua l’appoggio del suo pubblico. Che sognava la grande impresa del connazionale contro il leader del ranking mondiale. Partita dura doveva essere e partita dura è stata quella affrontata da Jannik Sinner al cospetto di Tommy Paul, un tennista che avrebbe potuto metterlo in difficoltà con le tante variazioni di ritmo e tagli sulla palla di cui di solito è capace.

Non ha affatto sfigurato il 27enne simpatizzante Lazio, lottando punto a punto col campione altoatesino ma solamente per i primi due set, comunque persi al tie-break grazie all’incredibile concentrazione e capacità di giocare al meglio i punti importanti sfoggiate dal nativo di San Candido. Nel terzo set poi, sull’onda di una superiorità che andava via via manifestandosi, Sinner ha preso il largo, infliggendo un duro 6-1 al rivale.

La successiva eliminazione di Sascha Zverev per mano di Taylor Fritz ha completato poi le 24 ore da sogno del tennista azzurro, sempre più vicino a festeggiare aritmeticamente, con diversi mesi d’anticipo, il primato di numero uno del mondo alla fine dell’anno solare. Al di là di calcoli che ad ogni modo è prematuro fare a torneo ancora in corso, il match dell’Arthur Ashe Stadium ha dimostrato ancora una volta lo status raggiunto dall’eroe dell’ultima Coppa Davis disputata a Malaga. Sinner c’è, e anche chi lo ha affrontato di recente si è spinto in considerazioni più che lusinghiere sul suo gioco.

Sinner, arriva il messaggio che lo esalta

Dopo aver esser diventato l’ottavo giocatore della storia ad aver raggiunto almeno i quarti di finale in ciascun Major dell’anno in una singola stagione – un club esclusivo di cui fanno parte ovviamente i Big Three ma anche Murray, Wawrinka, Agassi e Ferrer – Jannik ha incassato con piacere le parole al miele che il suo avversario ha pronunciato in conferenza stampa. Considerazioni che lasciano pochi dubbi sulla sua supremazia attuale.

“Credo che l’ultima volta che ho incontrato Sinner fosse quando stava cominciando a crescere. O forse lo aveva già fatto, ma vinse il suo primo Masters 1000 proprio in quella settimana, battendomi in semifinale. Ha giocato un tennis super veloce. Oggi si è aggrappato al servizio nei punti importanti“, ha esordito lo statunitense.

“Fa quello che fanno tutti i migliori giocatori al mondo. È irreale, colpisce la palla con grandissima qualità ogni volta che la palla tocca la sua racchetta. Questo lo rende diverso. Rispetto ad Alcaraz, non lo so. Penso che Carlos voglia entrare di più e giocare a tutto campo, ma Sinner secondo me è il miglior colpitore del circuito“, ha concluso Paul.