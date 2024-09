Zero minuti con Fonseca: Gabbia aspetta una possibilità e il rinnovo

Il difensore italiano non ha ancora giocato un minuto. Stupisce il fatto che Paulo Fonseca non gli abbia concesso spazio

La fase difensiva del Milan è un vero e proprio disastro. I rossoneri dopo tre giornate hanno incassato già sei reti, per una media di due gol a partita. Ma i centri presi sarebbero potuti essere certamente di più, soprattutto a Parma, dove Pavlovic ci ha messo più volte una pezza.

La retroguardia del Milan è chiaramente finita nel mirino della critica. A parte il gigante serbo, nessuno ha potuto strappare la sufficienza. Tutti hanno fatto male e oltre ai terzini, anche Fikayo Tomori e Malick Thiaw sono finiti sotto la lente di ingrandimento. Il tedesco contro il Torino è stato un vero e proprio disastro, per via anche di un autogol goffo. La sua prestazione è stata comunque da bocciare. Difficile salvare, inoltre, quelle dell’inglese, che ha comunque sempre giocato.

A stupire – e tra i tifosi se ne è iniziato a discutere parecchio – è il fatto che Matteo Gabbia non abbia ancora disputato nemmeno un minuto. Ma bisogna dire che l’estate aveva già dato qualche indicazione, con Fonseca che aveva spesso provato Tomori e Thiaw insieme.

Gabbia pronto a riprendersi il Milan

Sorprende parecchio la scelta dell’ex Lille visto che il centrale italiano è stato indubbiamente il difensore che lo scorso anno, nonostante le mille difficoltà, ha chiuso meglio. Proprio questo finale di stagione positivo ha fatto pensare a molti che l’ex Villarreal, rinato proprio dopo l’esperienza in Spagna, potesse iniziare la da titolare anche con Fonseca in panchina. Ma così non è stato.

Le parole di Zlatan Ibrahimovic, che lamentava la sua mancata convocazioni per gli Europei, lasciavano presupporre una considerazione diversa del giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan. Ma è evidente che fino a questo momento il classe 1999 non ha convinto il portoghese.

Dopo la pausa per le nazionali, quando si giocherà ogni tre giorni, però, le cose potrebbero cambiare: Fonseca, infatti, è chiamato a mescolare un po’ le carte per non subire così tanti gol e Matteo Gabbia merita un’occasione. Il centrale aspetta così la chiamata del suo mister, ma allo stesso tempo quella di Giorgio Furlani per rinnovare il contratto che scade attualmente il 30 giugno 2026. La bozza di un accordo già c’è a circa 1,8/2 milioni di euro netti a stagione. Ora però la priorità è tornare in campo da protagonista per dare una mano al Milan.