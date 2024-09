Affare ad un passo, c’è l’annuncio: torna Candreva

L’ormai ex capitano della Salernitana, svincolato dopo l’ultima stagione, ancora aspetta la chiamata giusta: c’è l’annuncio

Le conseguenze di una retrocessione che, se ha iniziato ad apparire quasi inevitabile a cavallo dell’anno nuovo – il distacco in classifica dalla quart’ultima si era già fatto pesante a Natale – era abbastanza inaspettata ad inizio anno. Le aspettative riposte sul nuovo corso targato Paulo Sousa – il portoghese aveva già preso le redini del club sul finale della stagione 2022/23 – non lasciavano intravedere la possibilità di una discesa in B già miracolosamente evitata nel 2022 con una rincorsa da urlo.

Al pari però di quanto accaduto in quel di Sassuolo, in Serie A contano poco il valore della rosa o i programmi più o meno ambiziosi. Conta il campo. E questo ha detto che la Salernitana, anche dopo i vari cambi in panchina, non ha mai trovato quella ‘quadra’ che le consentisse di risalire la china. Il terreno di gioco ha però detto anche altro.

Ha confermato come uno splendido 36enne – il calciatore ha compiuto 37 anni a metà della stagione scorsa, a febbraio – è andato ancora come un treno. Ha provato in tutti i modi, da capitano vero, a trascinare i compagni. A scuoterli. A motivarli quando iniziava ad esser chiaro che sarebbe stata un’annata di autentiche sofferenze.

Il contributo personale, fatto di 6 gol, tanti assist ed una leadership riconosciuta da tutti, non è bastato per evitare l’inevitabile. I granata sono retrocessi in Serie B, ma Antonio Candreva è stato l’ultimo ad arrendersi.

Candreva è pronto al rientro: “Vado come un 28enne”

Svincolatosi, nonostante un altro anno di contratto, dal club campano, il calciatore ex Lazio ed Inter ha aspettato con pazienza che in estate arrivasse l’offerta giusta. Il terremoto societario che ha portato all’addio di Danilo Iervolino e alla venuta del neo presidente Roberto Busso non ha impedito l’addio di un giocatore che, con gli introiti diminuiti dalla partecipazione al campionato cadetto, avrebbe pesato fin troppo sulle casse del club.

Oltretutto le prestazioni del calciatore avevano detto che lo stesso non avrebbe affatto sfigurato in un club di Serie A. Ecco che allora si sono fatti i nomi di Parma, Udinese – due delle tante squadre in cui l’ex azzurro ha militato in carriera – e anche delle neopromosse Venezia e Como, ma senza che effettivamente si concretizzasse nulla.

Il fatto che il mercato sia ormai chiuso non inficia la possibilità che Candreva possa accasarsi anche prima di gennaio in qualche società del massimo campionato. Lui è pronto. Più che pronto. Le parole rilasciate nel corso di un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ ne sono una testimonianza evidente.

“Mi manca la quotidianità, lo spogliatoio, i tifosi, l’avversario. Ma il fuoco dentro è acceso. Il calcio è la mia vita. Sono convinto di poter dare molto. Non ho staccato il cervello“, ha assicurato il giocatore.

“Cerco un club che mi stimi e che mi stimoli. Ruolo? Mi vedo al centro del gioco. A disposizione dei compagni. Amo giocare per loro e fare la giocate. Il GPS dice che vado come uno di 28 anni, non come uno di quasi 38“, ha concluso Candreva.