Scippo fatto al Milan: addio per 35 milioni

35 milioni di euro sul piatto, così è pronto a salutare definitivamente al Milan in estate: lo scippo è clamoroso

Non è un mistero che il ‘caso’ Paratici abbia destato enorme interesse ai tifosi del Milan e non solo. L’ex dirigente della Juventus, dato praticamente per certo in rossonero e pronto a firmare come nuovo direttore sportivo del club di Cardinale, alla fine non sarà un nuovo tesserato del Milan.

Una trattativa che viaggiava spedita, ad un passo dal traguardo e che in un batter d’occhio e senza spiegazione plausibile, è naufragata all’improvviso. Da questa situazione a dir poco paradossale la dirigenza di Via Aldo Rossi dovrà presto spostarsi a valutare il nome del prossimo allenatore rossonero che rimpiazzerà Conceicao: pure in questo caso, non esistono ancora certezze.

Pare scontata una rivoluzione, dentro e fuori dal campo. Dalla dirigenza alla squadra che registrerà non pochi cambiamenti, con una serie di addii che dovrebbe aprire all’arrivo di nuove pedine di un certo peso. A tal proposito non giungono buone notizie per i milanisti: un colpo virtualmente già fatto rischia di sfumare.

Milan, che mazzata: scippo da 35 milioni

Il portale inglese ‘Theboyhotspur.com’ ha riferito le parole dell’ex portiere Paul Robinson che possono suonare come un pericoloso campanello d’allarme per il calciomercato rossonero. Si parla di un nome, quello di Samuele Ricci, che piace da ormai diversi mesi al club di Via Aldo Rossi.

“Una possibilità da esplorare in estate. Penso che il Tottenham sia sicuramente interessato ad ingaggiarlo“, disse qualche mese fa Robinson che sembra aver anticipato un forte interesse da parte degli ‘Spurs’ per il talento del Torino. Ovviamente Ricci è anche nel mirino di Inter e Juventus che, come il Milan, stanno sondando il terreno per sperare di strappare il sì al Torino. Ad ogni modo la pista inglese rischia di diventare quella calda, che lascerebbe a mani vuote il ‘Diavolo’.

Urbano Cairo, pur non avendo la necessità impellente di cedere l’ex Empoli, è pronto ad ascoltare offerte congrue per il cartellino di Ricci che in questa stagione si sta consacrando come uno dei centrocampisti più forti e completi della Serie A. Il 23enne di Pontedera secondo la fonte piace molto pure a Manchester City e Liverpool anche se gli ‘Spurs’, in questo momento, potrebbero essere in vantaggio.

Ci sarà dunque da attendere ma con una proposta da 35 milioni di euro il Torino potrebbe dire sì e lasciar partire il suo gioiello. Una beffa in piena regola per il Milan che da mesi assapora l’assalto definitivo per portare Ricci a Milanello. In questa che potrebbe essere la sua ultima stagione in maglia granata, il classe 2001 ha collezionato 32 presenze complessive con 1 gol e 2 assist vincenti.