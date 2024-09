Occhio alla sorpresa: Fonseca tira fuori il terzino destro dal cilindro

Dopo un avvio complicato in campionato, per Fonseca è tempo di pensare a delle novità per far ripartire col piede giusto il suo Milan

In casa Milan questa sosta di campionato arriva dopo un inizio piuttosto deludente e senza nemmeno una vittoria dopo tre giornate. Il Diavolo nei primo tre turni di Serie A ha infatti raccolto appena due punti, frutto dei pareggi in rimonta contro Torino e Lazio (gare entrambe terminate 2-2) e in mezzo è arrivata anche l’inaspettata sconfitta a Parma. Il nuovo allenatore del Milan, Paulo Fonseca, adesso è a lavoro con i pochi elementi della prima squadra non chiamati dalle rispettive Nazionali.

In questi giorni a Milanello sono presenti infatti pochi giocatori visto che i migliori sono stati naturalmente convocati dai rispettivi CT per gli impegni con le proprie Nazionali. Tuttavia, proseguono i lavori tecnico-tattici per cercare di preparare al meglio la nuova partita di campionato che attende il Milan. Nel quarto turno di Serie A, i rossoneri ospiteranno a San Siro il neopromosso Venezia, sabato 14 alle ore 20:45 e naturalmente l’obiettivo sarà quello di vincere il primo match in stagione.

Milan-Venezia, Fonseca pronto a sorprendere tutti

Tutto l’ambiente milanista si augura che fin da subito contro il Venezia ci sia un’inversione nel rendimento della squadra perché non sarebbe accettabile un’altra partita senza i tre punti. Fonseca sa bene che lui e i suoi ragazzi non possono sbagliare anche questo test. Per riuscire a migliorare il gioco e a limitare gli errori visti nei primi tre turni, il tecnico portoghese sta studiando, assieme al suo staff, alcuni correttivi da applicare nella sua squadra.

Una novità potrebbe essere rappresentata da Alex Jimenez che è un talentuoso terzino classe 2005 che sta facendo la spola tra Milan Futuro in Serie C e prima squadra. L’idea che sta circolando nella mente di Fonseca è quella di schierare il giovane spagnolo come terzino destro titolare contro il Venezia.

Sia Calabria che il nuovo arrivato Emerson Royal fin qui hanno infatti parecchio deluso e non è escluso che possano esserci delle novità. Jimenez ha giocato maggiormente come terzino sinistro ma essendo un destro naturale di piede può essere impiegato senza problemi anche sulla corsia destra. Fonseca è a lavoro a Milanello per studiare tutte le possibili soluzioni e per questo non ci si può stupire se proponesse delle novità di formazione rispetto alle prime tre uscite.