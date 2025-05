Tifosi del Milan sconvolti, addio vicino: colpo durissimo

L’addio è vicino: una vera e propria mazzata per i tifosi del Milan. Il calciomercato non è ancora iniziato e già assesta un colpo durissimo ai fan rossoneri

Il Milan si è aggiudicato per 3-1 la ‘prova generale’ della finale di Coppa Italia contro il Bologna, in calendario mercoledì 14 maggio allo Stadio Olimpico di Roma. Una vittoria in rimonta, la settima, tra campionato e Supercoppa italiana, da quando in panchina c’è Sergio Conceiçao.

Tecnico lusitano che ci ha messo del suo nel trionfo contro i felsinei. Sotto 1-0 per il gol di Riccardo Orsolini a inizio di seconda frazione di gioco, Conceiçao si gioca la carta Santiago Gimenez che ripaga ampiamente la sua fiducia. Il messicano firma l’1-1 e mette il punto esclamativo segnando il gol del definitivo 3-1, nel mezzo il provvisorio 2-1 del solito Christian Pulisic, salito a quota 11 gol in campionato, 17 in totale.

Un trionfo importante, dunque, per la banda di Sergio Conceiçao visto che i rossoneri si portano a -2 proprio dai rossoblù rilanciando così le loro ambizioni di qualificazione alla prossima edizione della più prestigiosa delle competizioni sotto l’egida dell’Uefa. Ma se dal campo di gioco arrivano buone notizie, non altrettanto dal fronte del calciomercato dal momento che l’addio, per la disperazione dei tifosi, è vicino.

Milan, aumentano i club interessati a Mattia Liberali

Il giovane talento rossonero, Mattia Liberali, ha fatto il suo debutto in prima, a poco più di 17 anni, il 15 dicembre del 2024 nel match casalingo contro il Genoa. Partita terminata a reti inviolate, con le uniche emozioni regalate dai festeggiamenti per il 125 anniversario del ‘Diavolo’. Un segno del destino debuttare in prima squadra, e per di più da titolare, in occasione di un così significativa ricorrenza. E, infatti, c’è la fila per assicurarsi il diritto alle prestazioni del promettente centrocampista rossonero.

“Due squadre di Premier, una spagnola e ben 2 italiane, non si tratta dell’inizio di una barzelletta bensì della fila di club interessati al giovane talento Mattia Liberali . Il Milan se non vuole perderlo deve fare di più, e anche farlo presto“, si legge nel post pubblicato su ‘X’ dall’account “TheMilanzone”.

D’altra parte, che Mattia Liberali sia un predestinato lo conferma il fatto che il “Guardian” lo ha inserito nella lista dei migliori talenti nati nel 2007. Nato a Lissone il 6 aprile del 2007, quindi da poco più di un mese è maggiorenne, e cresciuto nel settore giovanile rossonero dove approda nell’estate del 2015, proveniente da La Dominante, società di Monza affiliata al Milan, Liberali, è un calciatore molto offensivo, abituato a giocare da trequartista o da esterno d’attacco.

In quest’annata si è diviso tra la Primavera e Milan Futuro, la seconda squadra rossonera che milita in Serie C, ma, a quanto sembra, il passaggio nel calcio dei grandi è solo questione di tempo. Nel frattempo, Mattia Liberali è concentrato sull’obiettivo della conquista con il Milan Primavera di un posto ai play off.