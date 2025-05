Il Milan fa spesa a Bologna: dopo Roma contatto per quattro giocatori

I contatti tra Milan e Bologna si fanno sempre più fitti con i rossoneri ed i rossoblu che si sono sfidati in campionato in attesa di giocarsi gran parte della stagione a Roma per la Coppa Italia.

La vittoria del Milan in casa contro il Bologna ha di fatto condannato entrambe le squadre a giocarsi la stagione nella partita di mercoledì 14 maggio di Roma valida per la finale della coppa nazionale.

Il ko che gli uomini di Sergio Conceicao hanno inflitto al Bologna ha di fatto estromesso i rossoblu dalla corsa ad un posto in Champions League in vista della prossima stagione e, con ogni probabilità anche da un posto in Europa League. Un obiettivo, quello dell’Europa League, che potrà essere raggiunto da una delle due squadre grazie ad una vittoria mercoledì nella finale della coppa nazionale. I due club potrebbero parlare anche di mercato in occasione della sfida nella capitale con il Milan pronto a prendere informazioni su ben quattro calciatori degli emiliani.

Lista della spesa lunga in casa Milan: quattro calciatori del Bologna nel mirino

Sono ben quattro i giocatori del Bologna nel mirino del Milan. Da Beukema e Lucumì, perni della difesa a disposizione di Vincenzo Italiano, si passa a Lewis Ferguson e Riccardo Orsolini, gioielli del centrocampo e dell’attacco rossoblu.

Il futuro delle stelle del Bologna sarà legato con ogni probabilità a quello che sarà il destino della squadra allenata da Vincenzo Italiano in vista della prossima stagione. L’eventuale vittoria in Coppa Italia garantirebbe l’impegno in Europa in vista della prossima stagione, riuscendo così a trattenere i migliori nella rosa. Di contro, un’annata senza coppe costringerebbe il club di Saputo a cedere i migliori per fare cassa.

Il Bologna vorrebbe trattenere i migliori ma sa benissimo che alcuni calciatori sono pronti per calcare palcoscenici importanti come quello della Champions League e non si opporrà alle loro volontà. La richiesta per il cartellino di Sam Beukema è di circa 30 milioni di euro, mentre il contratto in scadenza di Lucumì porterà il Bologna a lasciarlo partire per una somma intorno ai 15 milioni.

25 milioni di euro potrebbe essere la somma giusta per convincere il Bologna a cedere Lewis Ferguson, reduce da una stagione non semplice per via dell’infortunio che lo ha colpito nel finale della scorsa annata. Diverso il discorso per Orsolini che potrebbe salutare per circa 28 milioni ma l’esterno offensivo ha più volte affermato di trovarsi molto bene in rossoblu.