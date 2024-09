Pavlovic domina Yamal e lancia un messaggio a Fonseca: il Milan come la Serbia

Ottima prestazione di Pavlovic contro la Spagna: il difensore rossonero ha confermato le buone impressioni di inizio stagione. Fonseca osserva.

In Serbia-Spagna non c’era solamente Luka Jovic a “rappresentare” il Milan in campo. Nella formazione titolare c’era anche Strahinja Pavlovic, che a differenza del compagno di squadra si è reso protagonista di una buona partita.

Se Jovic ha fatto parlare di sé soprattutto per il clamoroso gol sbagliato nel primo tempo, invece l’ex Salisburgo si è distinto per la bravura in fase difensiva e non solo. C’è chi lo ha indicato come migliore in campo a Belgrado, dove la sua ottima prestazione non è passata inosservata. Qualcuno lo ha definito “l’anima della squadra”, dato che il difensore 23enne ha esibito nuovamente tutta la sua determinazione, la sua aggressività e la sua personalità.

Pavlovic super in Serbia-Spagna

La Serbia è scesa in campo con il modulo 3-4-2-1 e Pavlovic ha agito da braccetto di sinistra della difesa. Oltre a difendere in maniera efficace, il giocatore del Milan si è fatto notare pure per degli avanzamenti in fase offensiva. Giocando in quel ruolo, è più libero di sganciarsi in avanti e di mostrare anche altre sue qualità.

Sicuramente, Fonseca ha osservato la partita e avrà preso appunti. Anche se in questo momento è determinato ad andare avanti con il 4-2-3-1 e magari il modulo non rappresenta il problema principale del Milan, l’allenatore portoghese dovrà valutare eventuali alternative. Già ai tempi della Roma aveva iniziato con la stessa disposizione tattica e poi passò alla difesa a tre. Vedremo se anche a Milano finirà per fare la stessa scelta. Indipendentemente dal modulo, è chiaro che i giocatori debbano cambiare qualcosa dal punto di vista della mentalità in campo. Cambiare schema tattico non è sufficiente, se manca il corretto approccio in campo

Anche se non è stato esente da qualche errore, Pavlovic è stato uno dei migliori nell’inizio di stagione tormentato del Milan. E in Serbia-Spagna è stato abile a contenere un giocatore particolarmente temibile come Lamine Yamal. I dati raccolti dal sito specializzato Sofascore dicono che l’ex Salisburgo ha effettuato 7 salvataggi, ha recuperato 5 palloni, ha vinto 5 contrasti, ha subito 1 solo dribbling e ha avuto una precisione nei passaggi del 78% (87% nella sua metà campo). Numeri interessanti.

Presto per esaltarsi, sicuramente deve lavorare sodo per migliorarsi e dimostrare di essere un grande difensore, però Pavlovic sembra avere un buon potenziale. Con il passare dei mesi capiremo se il Milan abbia fatto bene a insistere per il suo acquisto, investendoci 18 milioni di euro più 2 di bonus.